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Kızılay, Lübnan'da kurban eti dağıttı

- Kızılay, Lübnan'da ilk defa düzenlediği kurban eti dağıtımı ile Trablus'taki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Kızılay, Lübnan'da kurban eti dağıttı

TRABLUS (AA) - Kızılay, Lübnan'da kestiği kurbanları Trablus'ta dağıtarak ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'ta kestiği kurbanları kentin tarihi bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar'ın önderliğindeki Kızılay heyeti, Lübnanlıları sevindirerek Türk Müslümanların selamını iletti.

Yoğun nüfusun yaşadığı eski şehir bölgesinde gönüllü yerel ekiplerin desteğiyle yardımları kapı kapı dolaşarak dağıtan Kızılay yetkililerine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes'te bir süre eşlik etti. Ekip ayrıca, sokaklarda gördükleri Trabluslularla sohbet ederek bayramlaştı.

İşgüzar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteğinden dolayı Büyükelçi Erciyes ve AA ekibine teşekkür ederek, Lübnan'da toplamda kesecekleri 350 hisse kurbanı, Trablus'taki ihtiyaç sahibi Lübnanlılar ve Akkar'daki Türkmenlerle birlikte ortalama 2 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl Lübnan dahil 33 ülkede kurban kestiklerini ifade eden İşgüzar, "Lübnan'da ilk defa vekaleten kurban kesimi yapıyoruz. Bundan sonra bu sayıyı daha da artıracağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

İşgüzar, Lübnan'da kesimlerin hijyenik ve pratik şekilde yapıldığını vurgulayarak "Dağıtıma gönüllü Kızılaycılarımız ve profesyonel ekibimizle beraber Trablus'un çeşitli bölgelerinde ve yetimhanelerde başladık. Kurbanların bir kısmı yarın sabah kesilecek." ifadelerini kullandı.

"Yarın, Türkmen soydaşlarımızın bölgesine bizzat gideceğiz. Orada da elimizden geldiğince yardımları dağıtıp, aynı zamanda başka ihtiyaçları varsa tespit edeceğiz." diyen İşgüzar, şunları kaydetti:

"149 yıldır görev başında olan Kızılay, milli bir derneğimiz. Her geçen gün gelişiyor güçleniyor ve büyüyor. Dünyanın her tarafında mazlumlara elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin özde büyük devlet oluşunun ispatını göstermek için bütün coğrafyalarda olduğu gibi burada da yardım elini uzatmaya çalışacağız."

Büyükelçi Erciyes ise Lübnan'daki Türk vatandaşlarının, Türkmenlerin ve Lübnanlıların bayramını kutladığını belirtti.

"Her kurban bayramında olduğu gibi bu sene de Türkiye Lübnan'a yardım elini uzatıyor. Halihazırda Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı, Sadakataşı Derneği, İHH ve Deniz Feneri, Lübnan'da kurban yardımlarında bulunuyor." şeklinde konuşan Erciyes "Bu, Türkiye'nin gönlünün ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Bugün Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar beyle de yaptığımız ziyaretlerde bunu vurguladık." ifadelerini kullandı.

Erciyes, Türkiye'nin Lübnan halkına ayrım gözetmeksizin yardım yaptığını vurgulayarak, Kızılay'ın yardımlarının yarın Türkmen köyleri Kuvaşra ve Aydamon'da devam edeceğini aktardı.





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Anahtar Kelimeler:
TrablusKızılayKurban Eti Dağıtımı
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