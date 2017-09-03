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Kızılay'dan 33 ülkede 125 bin hisse kurban

Türk Kızılayı Türkiye dahil 33 ülkede 125 bin hisse kurban kesti.

Kızılay'dan 33 ülkede 125 bin hisse kurban

İSTANBUL(AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, Kızılay'ın 10 yıldır vekaletle kurban kesim faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, bu yıl ise beklenenin üzerinde vekalet alındığını kaydetti.

Ekiplerinin kesim işlemlerini tamamladığı bilgisini veren Kınık, "Güvenerek vekaletlerini bize veren tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. 3 milyondan fazla sofrada Türkiye'nin yardım eli olacak." ifadelerini kullandı.

Kurbanlar, milyonlarca sofraya ulaşacak

Kızılay'ın "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla başlattığı vekaletle kurban kesim kampanyasında alınan 125 bin hisse kurbanın kesim işlemleri tamamlandı.

Kampanyaya gelen vekaletlerle Türkiye'de Et ve Süt Kurumu'nun kombinalarında kesilen kurbanlar, 800'er gramlık kavurma konservelerine dönüştürülecek.

Kızılay tarafından kesimlerden sonra yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de kesilen kurbanlardan 755 bin adet kavurma konservesi elde edilecek.

Gerek yıl içinde ihtiyaç sahiplerine gerekse afetlerin ardından afetzede ailelere dağıtılacak kavurma konserveleriyle 1 milyon 877 bin 500 kişiye ulaşılacak.

Kızılay yurt dışında ise 3 kıtada 32 ülkede vekaletle kurban kesimi yaptı. Bu ülkelerde kesilen kurbanlar ise 301 bin 710 paket haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine et olarak dağıtılıyor. Kızılay yurt dışında dağıtacağı et paketleriyle 1 milyon 741 bin 760 kişinin sofrasına Türk milletinin merhamet elini ulaştırmış olacak. Kurban etleri böylece Türkiye ve 32 ülkede 3 milyon 629 bin 260 sofraya ulaşacak.

Arakan için 2 bin 275 kurban

Kızılay bu yıl Bangladeş'te kestiği 2 bin 275 kurbanı da Arakan'dan kaçarak Bangladeş sınırına gelen Arakanlılara ayırdı.

En fazla kurban Pakistan'a

Vekaletle kurban kesen Kızılay, aslan payını son dönemde iç karışıklıklar yaşayan Pakistan'a ayırdı. Pakistan'da Kızılay tarafından 14 bin hisse kurban kesildi. Yaklaşık 200 bin Pakistanlı'ya Kızılay tarafından kurban eti dağıtıldı.

Pakistan'ı 10 bin 50 hisse ile Afrika'nın en yoksul bölgelerinden biri olan Nijer takip etti.

Çad'da da 5 bin 250 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kızılay, Burkino Faso'da 3 bin 500 hisse kurban kesti.

Kızılay Suriye'nin Azez bölgesinde 2 bin, Irak'ta 1 bin 50, Somali ve Somaliland'da 11 bin 900 hisse, Filistin, Gazze ve Kudüs'te ayrı ayrı kurban kesimi yaptı. Her iki bölgede toplam 420 kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Muhabir: Sefa Mutlu

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Kerem KınıkKurbanTürk KızılayıTürkiyeYardım
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