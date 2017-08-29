Kızılay'dan Arnavutluk'taki çocuklara bayram hediyesi

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, Arnavutluk'taki binlerce çocuğa çifte bayram sevinci yaşattı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi dünya yetimlerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Arnavutluk'a giden Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, 3 bin 141 çocuğa bayramlık hediye etti.

Hayırsever iş adamları aracılığıyla, çocukların yaş gruplarına göre hazırlanan hediye setlerinde gömlek, pantolon, etek, çorap ve ayakkabı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yıldırım, yıllardan beri ülke içindeki yetim çocuklara yaşatılan bayramlık sevincini bu yıl ülke sınırlarının dışına da taşıdıklarını belirterek, "Türk Kızılayı, yetimleri yalnız bırakmayan bir merhamet eli olarak Arnavutluk'a da uzandı. Çocukların yaşadığı mutluluğa şahit olmak bizlere nasip oldu. Bu mutluluğa vesile olan hayırsever iş adamlarımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.