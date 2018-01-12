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Kızılay'dan İdlib'e yardım

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılayı, İdlib kırsalında Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırkente ulaştırılmak üzere bölgeye çadır yüklü 2 tır gönderdi.Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bulunan Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge...

Kızılay'dan İdlib'e yardım

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılayı, İdlib kırsalında Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırkente ulaştırılmak üzere bölgeye çadır yüklü 2 tır gönderdi.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bulunan Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden ilk etapta 200 çadır yüklü 2 tır yola çıktı.

Gün boyu sevkıyatların süreceği öğrenilen merkezden bin çadır gönderilecek. Çadırlar, Suriye'nin Hama kentindeki saldırılardan kaçarak, İdlib kırsalına gelen ve burada Türk Kızılayı tarafından kurulan çadır kente ulaştırılacak.



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Anahtar Kelimeler:
ÇADIRİdlibSevkiyatSuriye
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