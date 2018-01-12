Kızılay'dan İdlib'e yardım

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılayı, İdlib kırsalında Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırkente ulaştırılmak üzere bölgeye çadır yüklü 2 tır gönderdi.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bulunan Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden ilk etapta 200 çadır yüklü 2 tır yola çıktı.
Gün boyu sevkıyatların süreceği öğrenilen merkezden bin çadır gönderilecek. Çadırlar, Suriye'nin Hama kentindeki saldırılardan kaçarak, İdlib kırsalına gelen ve burada Türk Kızılayı tarafından kurulan çadır kente ulaştırılacak.