Kızılay'dan Pakistan'da 500 kişilik iftar

İSLAMABAD (AA) - Türk Kızılayı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 500 kişiye iftar verdi.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına, İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Pakistan Kızılayı yetkilileri katıldı.

Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ahmet Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yaklaşık 500 Pakistanlıya iftar verdik ve aynı sofrayı paylaştık. İki kardeş ülke Türkiye ve Pakistan zor zamanlarda hep birbirine destek olmuştur. Biz de Türk Kızılayı olarak huzur ve barış ayı olan Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.