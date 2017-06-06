Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Kızılay'dan Pakistan'da 500 kişilik iftar

- İslamabad'daki iftarda 500 Pakistanlı oruç açtı

Kızılay'dan Pakistan'da 500 kişilik iftar

İSLAMABAD (AA) - Türk Kızılayı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 500 kişiye iftar verdi.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına, İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Pakistan Kızılayı yetkilileri katıldı.

Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ahmet Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yaklaşık 500 Pakistanlıya iftar verdik ve aynı sofrayı paylaştık. İki kardeş ülke Türkiye ve Pakistan zor zamanlarda hep birbirine destek olmuştur. Biz de Türk Kızılayı olarak huzur ve barış ayı olan Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IftarKızılayPakistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5