Kızılhaç’tan Etiyopyalı etnik gruplara sükunet çağrısı

ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi Etiyopya Delegasyonu Başkanı James Reynolds, Etiyopya’nın Oromiya ve Somali eyaletlerinde etnik çatışmaların devam ettiğini belirterek, bölgedeki tüm siyasi gruplara ve topluluklara gerginliği artırmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.



Reynolds ve Etiyopya Kızılhaç Cemiyeti Genel Sekreteri Frehiwot Worku, Oromiya ve Somali eyaletlerinde etnik çatışmalar sonucu yaşanan insani krizle ilgili başkent Addis Ababa'da basın toplantısı düzenledi.



Çatışmaların ve insani krizin farklı bölgelerde sürdüğüne ve şimdiye kadar yüzbinlerce insanın yerinden olduğuna dikkati çeken Reynolds, eylül ayı başından bu yana Oromiya, Somali, Harar ve Dire Dawa bölgelerinde 15 bin kişiye barınak sağladıklarını belirtti.



Gıda malzemelerinin yanı sıra bölge hastanelerine tıbbi ekipmanların da ulaştırıldığını dile getiren Reynolds, geçici kamplarda kalan insanlar için hijyen şartlarının iyileştirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.



Reynolds, “Çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki yetkililerin, politikacıların ve liderlerin sıradan insanlar için korkunç sonuçlara yol açacak gerginlikten sakınmalarının önemine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

- "Yeterli imkanlara sahip değiliz"

Etiyopya Kızılhaç Cemiyeti Genel Sekreteri Worku ise çatışmaların son üç ayda patlak verdiğini ve bu yüzden uluslararası kamuoyuna henüz yardım çağrısı yapmadıklarını belirtti.



Worku, "Yerinden olmuş insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli mali imkana sahip değiliz." diye konuştu.

- Yaklaşık 850 bin kişi yerinden oldu

Oromo ve Somali etnik grupları arasında sadece son bir haftada yaşanan çatışmalarda yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalar sebebiyle şimdiye kadar yaklaşık 850 bin kişinin yerinden olduğunu söyledi.

İki eyalet sınırındaki çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşanıyor. Eylül ayında, eyalet polisi ve yöneticilerinin de çatışmalara müdahil olduğu iddiası sonucu bölgede olaylar büyümüş, gösteri ve çatışmalar artmıştı.

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar sebebiyle eyaletleri dışında okuyan üniversite öğrencilerinin kayıtları kendi eyaletlerindeki üniversitelere taşınmıştı.