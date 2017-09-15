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Kızılhaç'tan Yemen'e ilaç yardımı

- ICRC, Yemen'deki şeker hastalarına ilaç gönderdi

Kızılhaç'tan Yemen'e ilaç yardımı

MARİB (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'deki şeker hastalarına ilaç yardımında bulundu.

Komitenin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Danimarka Kızılhaçının yardım organizasyonu kapsamında Yemen'deki şeker hastalarının iki aylık ihtiyacını karşılayacak ilaçları taşıyan kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Resmi olmayan istatistiklere göre, Yemen'de 120 bini aşkın şeker hastası bulunuyor. Bunların çoğu tedavide hükümet ve uluslararası kuruluşlardan yardım alıyor. Yemen'de devam eden savaş nedeniyle sağlık sektöründe büyük bir tıkanma yaşanıyor.

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İlaç YardımıUluslararası Kızılhaç Komitesi
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