Kızılırmak'ta pirana bulunduğu iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçtiğimiz günlerde art arta balıkçıların oltasına takılan ve pirana olduğu iddia edilen balığın piranalarla yakın akraba olan bir pacu türü olduğu bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç hafta içerisinde Kızılırmak'ta amatör balıkçılar tarafından 3 kez pirana yakalandığının iddia edildiğini hatırlattı.

Yakalanan balıkların pirana olduğunun iddia edildiğini, bu yöndeki haberlerin paniğe neden olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İddialar üzerine müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ile Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Ünver tarafından araştırma ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Söz konusu balıklardan avlayan amatör balıkçılardan Muzaffer Metinoğlu ile iletişime geçilerek, elinde bulunan balık numunesine ulaşıldı. Bu balık numunesinde yapılan ön inceleme sonucu olarak pirana olarak adlandırılan balığın piranalarla yakın akraba olan bir pacu türü olduğu tespit edildi."

Pacu balıklarının benzerlikleri yönünden çoğu zaman piranalarla karıştırıldığına işaret eden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde çoğu akvaryum balıkları satışı yapan veya bu balıkları akvaryumda besleyen kişiler tarafından bu balıkların pirana adı altında satışının yapılması veya beslenmesi karışıklığın temel sebeplerinden biridir. Piranalar etçil ve saldırgan olmasına rağmen pacular otçul ve sakin balıklardır. Otçul olmalarına rağmen etçil ürünleri de tüketebilirler. Bunun temel sebeplerinden biri de bu balıkların, akvaryumlarda uzun süre sahipleri tarafından et ürünleriyle beslenmesidir. Pacuların Kızılırmak'ta uzun süre yaşamaları ve bu sularda çoğalarak populasyon oluşturmaları mümkün değildir. Anavatanı Güney Amerika olan bu balıkların Kızılırmak’ta kışı çıkarmaları düşünülemez. Bu nedenle Kızılırmak’ta yakalanan söz konusu balıkların akvaryum meraklıları tarafından beslenen, belli bir süre sonra sıkılma ve besleme zorluğu gibi nedenlerle ırmağa bırakılan balıklar olduğu düşünülmektedir."