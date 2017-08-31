Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Kızıltepe'de kavga: 22 yaralı

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada biri ağır 22 kişi yaralandı

Kızıltepe'de kavga: 22 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu biri ağır 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçe merkezinde bir iş merkezinde daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu U.D, A.F, A.F, M.E.A, A.Ç, F.F A., B.A, , Ş.F, M.M.F, M.Ç, Ş.F, A.K, İ.F, H.F, İ.F, M.E.F, V.Ç, S.D, İ.D ve M.F.F çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başından darbe alan yaralılardan U.D'nin ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilirken, diğer yaralılar ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KavgaMardin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5