Kızıltepe'de kavga: 22 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu biri ağır 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçe merkezinde bir iş merkezinde daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu U.D, A.F, A.F, M.E.A, A.Ç, F.F A., B.A, , Ş.F, M.M.F, M.Ç, Ş.F, A.K, İ.F, H.F, İ.F, M.E.F, V.Ç, S.D, İ.D ve M.F.F çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başından darbe alan yaralılardan U.D'nin ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilirken, diğer yaralılar ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.



