Kızıltepe'de silahlı kavga: 9 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşiti Mahallesi'nde bir inşatta, yapının sahibi İ.D. ve beraberindekiler ile inşaat çalışanları arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada, inşaat işçilerinden F. A (41), A. A (27) ile H.S. ayağına aldığı kurşunlarla, M. A (43), A. A (44), M. B. A (41), İ. A (33), Y. A (33) ve M. A. A. ise kafasına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.