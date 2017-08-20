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Kızkalesi sahiline mavi bayrak

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin sahili mavi bayrak aldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz: - "Otellerimizin birçoğunda mavi bayrak var. Halk plajları olarak ilk mavi bayrağı Kızkalesi'ne astık. Mavi bayrağı diğer plajlarımıza da asacağız"

Kızkalesi sahiline mavi bayrak

MERSİN (AA) - Mersin'in turizm bölgelerinden Erdemli ilçesindeki, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin sahili, mavi bayraklı plajlar arasına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mavi bayrağın Kızkalesi Mahallesi sahiline asılması için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mersin'in Akdeniz Bölgesi'nin en güzel illerinden olduğunu söyledi.

Kentin birbirinden güzel mavi bayraklı plajları, doğası, tarihi ve turistik yerleriyle her yıl çok sayıda turistin ilgisini çektiğini ifade eden Kocamaz, "Mersin 321 kilometre uzunluğunda sahil bandına sahip bir il. Bu kıyıların 108 kilometresi ise doğal kumlu plajlardan oluşuyor. Yaz tatili yapmak isteyenler için muhteşem bir alternatif. Büyükşehir sorumluluğundaki kıyılara mavi bayrak asmaya başladık. Hepimiz iyi biliyoruz ki mavi bayrak almak kolay değil." dedi.

Kocamaz, belediye tarafından sahillerde verilen hizmetlerle ilgili eksikliklerinin giderildiğini belirterek, "Geçen yıla oranla bu yıl sahillerimizde daha tertipli, düzenli ve sisteme adapte olmuş vaziyette hizmet veriliyor. Otellerimizin birçoklarında mavi bayrak var. Halk plajları olarak ilk mavi bayrağı Kızkalesi’ne astık. Mavi bayrağı diğer plajlarımıza da asacağız." dedi.

Konuşmaların ardından mavi bayrak sahildeki yerine asılıp, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bu arada, Kızkalesi'nde engellilerin denize girmeleri için hazırlanan platformu da inceleyen Kocamaz, hizmetten yararlanan engellilerle de görüştü.

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