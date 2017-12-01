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KKK personeline ilişkin darbe girişimi davasında ara karar

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığın tahliyesine karar verdi

KKK personeline ilişkin darbe girişimi davasında ara karar

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Daha sonra söz verilen Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TBMM avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşma savcısı da verdiği mütalaada katılma talebi bulunan avukatların talebinin kabulünü, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

Sanık avukatlarının ve bazı sanıkların taleplere karşı beyanda bulunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar görmeleri ihtimaline binaen davaya "katılan" sıfatıyla kabulüne karar verdi.

Mahkeme sanıklardan Fehmi Atuk, Altuğ Kayışoğlu, Ayhan Kaykaç, Ahmet Erdoğan, Ali Gürcan, Volkan Önal, Murat Kül, Mevlüt Özyurt, Mustafa Kundakçı ve Bahri Bayrak'ın da tahliyesine hükmetti.

Duruşma 19 Mart 2018'e ertelendi.

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