KKTC Başbakanı Özgürgün:

LEFKOŞA (AA) - KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye ve KKTC arasında işbirliğinin arttığını belirterek, "Türkiye ve KKTC maliye bakanlıklarının geliştirdiği işbirliği, iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini daha da artıracak." dedi.

Başbakan Özgürgün, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı Başbakanlık ofisinde kabul etti.

Kabulde, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da hazır bulundu.

- “İki̇ ülke arasındaki̇ i̇şbi̇rli̇ği daha da artıracak”

Başbakan Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, Bakanı Ağbal’ı KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliğinin arttığını kaydeden Özgürgün, "Türkiye ve KKTC maliye bakanlıklarının geliştirdiği işbirliği, iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini daha da artıracak." dedi.

Ana vatan Türkiye ile mali işbirliği protokolü çerçevesinde birçok alanda projeler geliştirip hayata geçirdiklerini söyleyen Özgürgün, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün de sağlıklı bir şekilde de yürüdüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Ağbal da "Gelir ve Vergi Dairesinin e-Vergi Otomasyon Sistemi" hizmet binasının açılış töreni için geldiklerini belirterek, Maliye Bakanlığı ile Vergi Dairesinde hayata geçecek projenin vatandaşa önemli hizmetler sunacağını kaydetti.

Vatandaşların, vergi dairesinden hizmet alırken otomasyonun getirdiği imkanlardan yararlanacağını ifade eden Ağbal, kurulan sistemin iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini artıracağını söyledi.

Ağbal, proje kapsamında Türkiye'deki gelir idaresi uygulamalarındaki birçok otomasyonun da KKTC’ye geleceğini belirtti. İki ülke arasında kamu maliyesi alanında projeler yürütüldüğünü anlatan Ağbal, bu projenin vergi dairesi alanında bir ilk olacağını söyledi.