Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.Cumhurbaşkanı Akıncı, AA'nın düzenlediği...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, AA'nın

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Alaa Mohammad'in "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar' fotoğrafına oy veren Akıncı, yaşam kategorisinde de Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafını seçti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spor kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Galatasaray- Fenerbahçe" fotoğrafı için oy verdi.

Akıncı, AA çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5