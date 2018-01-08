KKTC'de erken genel seçim

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, erken genel seçim sonuçlarına ilişkin, "UBP’nin sandıktan başarıyla çıktığı görünüyor. Halkımız UBP’ye güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ben şu andan itibaren daha büyük bir sorumluluk hissediyorum." dedi.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından UBP Genel Merkezi önüne bayraklarıyla gelen partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti, sloganlar attı.

Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Başbakan Özgürgün, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Demokratik, şeffaf ve Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir seçim ve kampanya yaşandığına işaret eden Özgürgün, “Halk, UBP’ye büyük bir görev ve sorumluluk veriyor. Bu görev ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız.” diye konuştu.

Hüseyin Özgürgün, sandıktan kaç milletvekili çıkacağının tam net olmadığını belirterek seçimlerin halka ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Türk halkı için böylesine önemli bir seçimin, çok önemli bir dönüm noktasıyla sonuçlandığını söyleyen Özgürgün, şunları kaydetti:

“Bizim hedefimiz halkımıza hizmettir. Tabii ki henüz tam olarak isimler ve sayılar şekillenmiş değil. UBP’nin sandıktan başarıyla çıktığı görünüyor. Halkımız UBP’ye güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ben şu andan itibaren daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. UBP, hükümetleri kurarken sorumluluğunu önemli şekilde yerine getirdi. Önümüzde önemli dönüm noktaları var. Ben Kıbrıs Türk halkına partimize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kampanya döneminde de söyledik, bizim hedefimiz halkımıza hizmet." ifadelerini kullandı.

Halkın UBP’ye güvenini sandığa yansıttığını vurgulayan Özgürgün, Kıbrıs Türk halkına, gerek partiye verdiği destekten gerek gösterdiği olgun ve demokratik tavırdan ötürü teşekkür etti.



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından parti genel merkezinde açıklama yaptı. Konuşmasına, UBP'yi kutlayarak başlayan Denktaş, DP'nin üzerine düşeni yaptığını dile getirerek "Son derece iyi bir kadroyla yola çıktık. DP'nin özüne döndüğünü söylemiştik. Bu sonuçları hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Seçimin alelacele gerçekleştiğini söyleyen Denktaş, buna rağmen iyi hazırlandıklarını ve iyi bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirtti.

DP Genel Başkanı Denktaş, oluşturulmak istenen algı operasyonlarına ve bazı anketlere rağmen, partisinin seçimi barajla alakası olmayan bir sonuçla tamamladığını kaydetti.

Denktaş, "Gelecek dönemde, daha hazır, kendi özünün üstünde yükselen, hangi hedefe doğru yürüyeceğini çok net ve açık bir dille anlatan yeni bir DP halkımızın hizmetinde olacaktır." dedi.

Koalisyonla ilgili görüşlerini sonuçların tam olarak netleşmesinin ardından belirleyeceklerini belirten Denktaş, seçim sisteminde aksaklıkların bulunduğunu, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini ve öngörülemeyen bir seçim sistemiyle seçime gidildiğini ifade etti.