KKTC'de erken genel seçimin galibi UBP oldu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün yapılan erken genel seçimin galibi, oyların yüzde 35,58'ini alan Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu.

KKTC'de dünkü seçimin ardından 719 sandıktaki oyların tamamı sayıldı. Partilerden hiçbiri, tek başına iktidara gelebilecek milletvekili sayısına ulaşamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35,58 ile birinci sırada yer aldı. Oyların yüzde 20,92'sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci sırada geldi. CTP'yi yüzde 17,08 ile Halkın Partisi (HP), yüzde 8,64 ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yüzde 7,84 ile Demokrat Parti (DP) ve yüzde 7 ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) izledi.



Yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,94 oldu.

- CTP ve DP'de büyük oy kaybı



Kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 66,2'sinin sandık başına gittiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, UBP 50 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı.



CTP'nin 12, HP'nin 9, TDP ve DP'nin 3'er ve YDP'nin 2 milletvekili çıkardığı seçim sonuçlarında, hiçbir parti mecliste tek başına çoğunluğu sağlayamadı. İki veya üç partinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak koalisyon gündeme geldi.



UBP, bir önceki seçime göre oylarını yüzde 8 artırırken, TP yüzde 17, DP yüzde 16 oy kaybı yaşadı.



Kıbrıs görüşmelerine müzakereci olarak katılan Kudret Özersay'ın liderliğindeki HP, ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 17,08 oy aldı ve meclisin 3. partisi oldu.

- YDP Başkanı Arıklı'dan seçmene teşekkür

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, sandığa giderek demokratik hak ve sorumluluğunu yerine getiren ve ülkenin geleceği için iradesini ortaya koyan tüm seçmene teşekkür etti.

Arıklı, diğer partilerin özellikle YDP seçmeninden oy devşirme çabalarına rağmen, partisinin yüzde 7 oy alarak büyük bir başarı elde ettiğini ve Kıbrıs Türk siyasetindeki varlığını ispatladığını bildirdi.

Arıklı, seçim kampanyası süresince yokluklara rağmen kapı kapı dolaşıp olağanüstü gayretle çalışarak YDP meşalesini meclise taşıyan milletvekili adaylarına, parti teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, seslerinin halka duyurulmasını sağlayan basına ve iradesini YDP'den yana koyan tüm seçmene teşekkür etti.

KKTC'de Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. 50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

