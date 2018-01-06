KKTC'de halk yarın sandığa gidiyor

LEFKOŞA/GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın erken genel seçimle sandık başına gidecek olan Kıbrıs Türk halkı, seçimlere umutlu bakıyor.

KKTC'de yarın yapılacak erken genel seçimi AA muhabirine değerlendiren seçmenler, yarınki seçimden büyük beklenti içinde olduklarını dile getirdi.

Necmi Aslantürk, bu zamana kadarki seçimlerde hiçbir başarının elde edilemediğini belirterek, partilerin seçim dönemlerinde birçok vaatte bulunduğunu ancak seçimler tamamlandıktan sonra verilen vaatlerin unutulduğunu ifade etti.

Aslantürk, KKTC'yi 40 senedir 3 partinin yönettiğini, yeni kurulan partilerden ve yarınki seçimlerden umutlu olduklarını dile getirdi.

Özcan Çiçek de sonuçların Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını dileyerek, daha öncekilerle yarınki seçimler arasında büyük farklılıklar olduğunu kaydetti. Çiçek, "Eski köklü partilerden sonra yeni bazı partiler var. Bu yeni partilerle çok büyük köklü değişiklik olacağını zannediyorum." dedi.

Seçim sonuçlarının ardından çok farklı bir grafiğin ortaya çıkacağını söyleyen Çiçek, daha önceki dönemlerde görev alan ikili koalisyonun yerini üçlü koalisyonun alabileceğini ya da yeni partilerin beklenmedik atılımlar yapabileceğine işaret etti.

Türkiye'den adayı ziyarete giden turistler de seçim sonuçlarının Kıbrıs'a barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

KKTC'de yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim düzenlenecek.



Adada, 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ve 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarışacak.



Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den 5 milletvekilliği için yarışacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.