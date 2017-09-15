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KKTC'den Arakan Müslümanlarına yardım

- Cuma namazının ardından KKTC genelindeki tüm camilerde Arakan Müslümanları için yardım toplandı

KKTC'den Arakan Müslümanlarına yardım

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), cuma namazının ardından ülke genelinde tüm cami ve mescitlerde Arakan Müslümanları (Rohingya) için yardım toplandı.

KKTC Din İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm camilerde Cuma namazından önce Arakan’da hayatını kaybeden Müslümanlar ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. “Mazlumların yanında olmak” konulu cuma hutbesi okunan camilerde, Arakan'da Müslümanlara yapılan zulmün son bulması için dualar edildi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Arakan bölgesinde Müslüman halka karşı uzun süredir uygulanan ve bugünlerde tırmanan şiddet nedeniyle evsiz kalan, yurtlarını terk etmeye mecbur bırakılan, canlarını kurtarmak için en yakın ülke olan Bangladeş’e sığınmaya çalışan insanlar için tüm camilerde yardım toplandığını belirtti.

Atalay ayrıca Din İşleri Başkanlığınca koordine edilen ve birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği yardım kampanyasıyla ilgili detaylı bilginin önümüzdeki günlerde yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanKKTCYardım
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