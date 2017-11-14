KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Budapeşte'deki Macar Bilimler Akademisinde, KKTC Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve diğer ülke temsilcilerinin yanı sıra Macar siyasiler, bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çimen, resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC temsilciliğinin Macaristan'da 2014 yılından beri faaliyette olduğunu, bundan dolayı Macaristan Hükümeti'ne ve halkına müteşekkir olduklarını belirterek, dostane ilişkileri daha da ileriye taşımayı umduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkı için 15 Kasım 1983 tarihinin özgürlüğe giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Selda Çimen, KKTC'de hukukun üstünlüğünün hakim olduğunu ve halkın iradesinin temsil edildiği Meclisiyle tam yetkili demokratik bir devlet olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik girişimler hakkında da bilgi veren Çimen, şunları kaydetti:

"Crans Montana'da gerçekleştirilen ve Kıbrıs'ın garantör ülkelerinin de katıldığı Kıbrıs Konferansı'nda, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'nin samimi çabalarına rağmen, Kıbrıslı Rumlar iki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon ve yeni bir ortaklık temelinde Kıbrıs sorunun çözülmesine yönelik siyasi bir irade göstermedi. Dolayısıyla, Kıbrıs sorununa BM'nin mevcut parametreleriyle kapsamlı bir çözüm bulunması için 50 yıldır devam eden müzakereler, bir kez daha herhangi bir sonuç alınamadan neticelenmiştir.

Müzakere sürecinin başarısız olması, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile yetki paylaşımı temelinde herhangi bir ortaklığa girmeye hazır olmadığını göstermekte ve mevcut parametreler temelinde bir çözümün mümkün olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir.''

KKTC'yi tanıtıcı filmin gösterildiği resepsiyonda, davetlilere KKTC'ye özgü yemekler ikram edildi.