KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 6. yılı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 6. yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Denktaş'ın vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Denktaş’ın tarihte iz bırakan önemli bir lider olduğuna işaret ederek, "Merhum Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesine yön veren, tarihte iz bırakmış önemli bir liderdir.” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın, Rum liderliğinin kilise öncülüğündeki Enosis çabalarına karşı yürütülen mücadelenin öncü kişilerinden biri olduğunu belirten Akıncı, "Denktaş, Kıbrıslı Türklerin 500 yılda kök saldıkları adanın bir anda Yunan adasına dönüştürülmek istenmesiyle ortaya çıkan tehdide toplumuyla birlikte karşı durdu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Denktaş’ın Dr. Fazıl Küçük ve diğer mücadele arkadaşlarıyla Kıbrıs Türk halkının bu adadaki varlığının ve haklarının korunması çabasında en başta Türkiye’de bir farkındalık oluşması için büyük gayret sarf ettiğini dile getirerek, bu sayede Kıbrıslı Türklerin tarihsel mücadelesine Türkiye’nin desteğinin sağlandığını anlattı.

Kıbrıs Türkü'nün çetin bir varoluş mücadelesinden sonra adada güven ve huzur içinde yaşama koşullarının öneminin çok daha iyi kavrandığını kaydeden Akıncı, “Bugün sorumluluklarımız devam etmektedir. Eşitlik, özgürlük ile güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde, çağın gereklerine uygun koşullarda yaşayan bir halk olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alma uğraşı elbette sürecek. Geçmişte verilen mücadeleler bugün Kıbrıslı Türklerin yarınlarına umutla bakmasını sağlamaktadır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha sonra anıt özel defterini de imzalayarak, şunları yazdı:

“Aziz lider Rauf Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 6. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Rum tarafının ‘Enosis’ hedefine karşı Kıbrıs Türk halkının bu adada azınlık olmaması ve özgürce yaşayabilmesi için verdiğiniz mücadele ve yaptığınız fedakarlıklar Kıbrıs Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmayacak. Bu adada Kıbrıs Türkü'nün uluslararası hukuk çerçevesinde özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde başı dik olarak yaşayabileceği koşulların yaratılması için çabalarımız sürecek. Ruhunuz şad olsun.”

Törenin ardından Denktaş'ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

