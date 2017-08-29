İSTANBUL (AA) - İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yılında Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik araçlarıyla konvoy oluşturacak.
İKOD'dan yapılan açıklamaya göre, ülke bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğe, toplumsal barışa katkı sunmak amacıyla, Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 200 klasik araç, "30 Ağustos Zafer Konvoyu"nda bir araya gelecek.
Konvoyun önünde ise Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken oyuncu Göksal Kaya,1931 model üstü açık klasik araçtan vatandaşları selamlayacak.
İstanbul Anadolu Yakasında Maltepe sahil yolunda sabah saatlerinde bir araya gelecek klasik araçlar, Kadıköy istikametinde Bağdat Caddesi güzergahında hareket edecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçecek klasik araç konvoyu güzergahını, Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de sonlandıracak.