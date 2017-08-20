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Klasik otomobil sahipleri buluştu

Birçok ilden klasik otomobil tutkunları, Eskişehir'in Han ilçesinde bir araya geldi.

Klasik otomobil sahipleri buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin birçok ilinden klasik otomobil sahipleri, Eskişehir'in Han ilçesinde buluştu.

Klasik Mercedes Kulübünce düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 500 araç sahibi katıldı. Mercedes marka klasik otomobil sahipleri, birbirleriyle sohbet ederek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yaptığı açıklamada, kulüp yetkililerinin kendileriyle irtibata geçip etkinliği ilçelerinde düzenlemek istediklerini söylediğini anlattı.

Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Şanlı, "Yaklaşık 500 klasik otomobil ilçemize geldi. Bu tarz organizasyonlarla ilçemizi de tanıtmış oluyoruz. Yapılacak güzel işlere kapımız her zaman açık." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Fuat Süslü de üyeleriyle İç Anadolu Bölgesi'nde daha samimi bir ortam yakalayacakları düşüncesiyle Han'da toplanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Süslü, "Biz klasik otomobil severler, araçlarımıza aşığız. Bu aşk ülkemizin dört bir yanından bir araya gelmemizden anlaşılıyor olmalı. Urfa'dan da Düzce'den de klasik otomobil sevdalısı arkadaşımız şu an burada. Birbirimizle hem bilgi paylaşımı yapıyoruz hem de hasret gideriyoruz." dedi.

"40 yıldır beraberiz"

Etkinliğe katılan Hilal Kaşkır ise klasik otomobile çocukluğundan beri merakının bulunduğunu belirtti.

Kendisi çocukken ailesinin 1953 model klasik otomobil aldığını ifade eden Kaşkır, "Aracımızla 40 yıldır beraberiz. Aile ferdiymiş gibi hissediyoruz artık. Çok büyük rakamlarla satın almak isteyenler oluyor ancak hiçbir şekilde satmayı düşünmedim, satmam. Düzce'den Eskişehir'e problemsiz geldik. Güzel bir etkinlikte arkadaşlarımızla buluşuyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Selçuk Kızıldağ

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