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Klasik otomobiller Kayseri'de buluştu

- Kayseri'de düzenlenen 2. Geleneksel Talas Klasik Otomobil Festivalinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden klasik otomobil sahipleri bir araya geldi

Klasik otomobiller Kayseri'de buluştu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin dört bir yanındaki klasik otomobil sahipleri, Kayseri'deki festivalde buluştu.

Talas Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Geleneksel Talas Klasik Otomobil Festivali'nde 200'ün üzerinde klasik araç sergilendi.

Sabah saatlerinden itibaren Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'ne gelen araçlar, klasik otomobil meraklılarının ilgi odağı oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden gelen 200'ün üzerindeki klasik otomobil sahibi, şehir turu attı.

Festival, akşam düzenlenecek konser ve yarın yapılacak serginin ardından sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
FestivalKayseriKlasik OtomobilTalas
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