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Klima boşluğunda uyuşturucu sevkıyatı

- Kırşehir'de, bir minibüsün klima boşluğunda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi

Klima boşluğunda uyuşturucu sevkıyatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, minibüsün kliması sökerek oluşturdukları bölümde uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakledileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir-Kayseri karayolu Ortaköy yol kavşağında uygulama yapan ekipler, 47 plakalı bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada daha öne söküldüğü belirlenen klima boşluğunda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Sürücü M.H.B ile araçtaki C.Ü. ve E.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KırşehirUyuşturucu
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