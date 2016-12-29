Klima hırsızlığı operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Bursa, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda baz istasyonlarındaki klimaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.K, M.B, E.Y, M.B, Y.B. ve M.B, ilçeye getirildi.

İşlemlerinin ardından "suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki baz istasyonlarından ekim ayında klima hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Bursa Jandarma Komutanlığınca özel ekip kurulmuş, çevre illerdeki benzer hırsızlık olaylarının bilgi sisteminden verileri alınarak suç ve suçluluk profili belirlenmişti.

Yıl içinde İzmir'de 38, Manisa'da 21, Kütahya'da 10, Bursa'da 3, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da ikişer, Aydın ve Denizli'de birer olmak üzere 78 baz istasyonundan benzer yöntemlerle klima hırsızlığı gerçekleştirildiğini ve ilgili kurumlara verilen zararın maddi değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğunu tespit eden özel ekip, Bursa, İzmir ve Manisa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkası bulunan E.Y. (42), M.B. (34), M.B. (38), Y.B. (36), Y.D. (50), A.K. (45), C.Y. (39), M.B. (44) ve M.K. (31) gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden C.Y, M.B. (44) ve M.K, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.