Klima Seçimi ve Kullanımının 5 Temel Püf Noktası Yaz sezonuna girdiğimiz bu dönemde, mekana uygun doğru klima nasıl seçilmeli, enerji tasarrufu için hangi teknolojiye sahip klimalar tercih edilmeli, klima bakımında nelere dikkat edilmeli gibi konulara yanıt arayanlar için Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, doğru klima seçimi ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



1-Mekana uygun klima kapasitesi doğru belirlenmeli



Mekanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi, klima seçiminde dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Klimanın yüksek kapasiteye sahip olması o klimanın doğru klima olduğunu göstermiyor. Klimanın kullanılacağı mekandaki insan sayısı, mekanın ısı kayıp kazançları, bina yönü, yalıtım durumu gibi pek çok faktöre dikkat edilerek seçim yapılması avantaj sağlıyor. Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor.







2- Keşif, montaj ve bakım uzmanlar tarafından yapılmalı



Klimanın kullanım ömrü boyunca sorunsuz performans sergileyebilmesi ve yüksek konfor sunabilmesi için mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasite ve tipte bir klimanın belirlenmesi, doğru yere montajının yapılması ve zaman içerisinde düzenli bakımının uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri tarafından geliştirilerek sektörde öncü olarak uygulanan teknolojik ve deneyimsel keşif hizmeti Keşfetteam, bu sezonun yeni ürünleri ile güncellenmiş yazılımıyla klima almak isteyen ve profesyonel destek arayanların yardımına tam da bu noktada koşuyor. Uzman Keşfetteam ekipleri, en son teknoloji ekipmanlarla termal görüntüleme yaparak ortamdaki yalıtım sorunlarını, ısı köprülerini, dış duvarlardaki ve kapılardaki ısı kaçak noktalarını tespit ediyor. Profesyonel ekipler klima tipi, kapasitesi ve montaj yeri olarak mekana en uygun alternatifleri belirleyerek kullanıcıları tam verim alabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda yönlendiriyor. Seçilen klima için ideal yeri tespit eden Keşfetteam ekipleri, gerçek dünya ile dijital dünya arasında bağlantı sağlayan yazılım teknolojisi “Artırılmış Gerçeklik” (Augmented Reality) sayesinde, ürünün mekan içerisinde montaj sonrası nasıl duracağını daha ilk temasta gösterebiliyor.









3- Enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimalar tercih edilmeli



Günümüzde akıllı yapay zekadan yalın program ve kontrol teknolojilerine birçok destek fonksiyon, tercihlerini şekillendirmek için kullanıcılara sunuluyor. Bu fonksiyonlara sahip klimalar enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, programlama yapabildiğiniz bir zamanlayıcı bile klimanın sadece ihtiyaç duyulan zamanlarda çalışmasını sağlayarak yüksek tasarrufa imkan tanıyor. Gelişmiş sensörler ile vücut sıcaklığı algılanarak bölgesel iklimlendirme gerçekleştirilebiliyor. Bu teknolojiler kullanılmadan standart testlerde elde edilen sonuçlara göre; soğutma çalışmasında sıradan A++ sınıfı bir cihaza göre A+++ enerji sınıfı bir cihaz yaklaşık yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip. Üzerine bir de bu yeni teknolojiler eklendiğinde verim farkı çok daha açılabiliyor.







Isıtma ve soğutmada A+++ enerji sınıfına ulaşan yeni nesil klimalar sunan Mitsubishi Electric, uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan MELCloud teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor. MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak, sıcaklık ayarını, çalışma modunu ve fan açısını değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek, cihazların tüketimini görmek veya bir arıza anında otomatik haberdar olmak gibi farklı işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Klimanın çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek mümkün olduğu için evden çıktıktan sonra akıllara takılan “Klimayı kapattım mı?” endişesine son veren MELCloud, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaların kolaylıkla yönetilmesine imkan tanıyor.









4- Gelişmiş filtre sistemleri sağlık için önemli



Sağlıklı mekanların olmazsa olmazı temiz hava konusunda klimaların önemli bir rolü bulunuyor. Bakteri, virüs, toz ve alerjenlerden uzak bir mekan için en yeni teknolojilerle geliştirilmiş filtreler avantaj sağlıyor. Nano teknoloji kullanılarak yüzey alanı geliştirilip verimliliği arttırılan statik filtrelerin yanı sıra elektronik filtreler de artık klimaların filtreleme özelliklerini hava temizleme cihazları ile eş ve birçoğundan üstün hale getiriyor. Mitsubishi Electric Legendera serisinde bulunan “Quadro Plasma Plus” filtre PM2,5 diye adlandırılan ve 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıkları ifade eden kirleticileri filtreleyebiliyor. Hava temizleme cihazları için aranan bir kriter olan bu filtreleme özelliği A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor.









5- Klimalarda bakım asla atlanmamalı



Doğru klima seçilmiş, doğru yere montajı yapılmış ve tavsiye edilen ayarlarda kullanılmış olsa da genel anlamda klima kullanımı ifadesi bunlarla sınırlı kalmıyor. Klimaların uzun yıllar performansını koruyarak kullanılması için periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılması gerekiyor. Yetkili kişilerce ısıtma veya soğutma sezonu öncesi yapılmasını önerdiğimiz bakım çalışmalarında klimanın birçok parçası kontrolden geçiyor. Profesyonellerin gerçekleştireceği bu bakım haricinde kullanıcıların da basit anlamda yapılabileceği temizlik işlemleri bulunuyor. Örneğin, filtrelerin gözden geçirilmesi kullanıcıların yapabileceği oldukça önemli ve basit bir bakım işlemi. Bu bakımların yapılmaması durumunda klimanın ısıtma ve soğutma kapasitesi düşerken, gereksiz elektrik sarfiyatı da oluşabiliyor. Kullanıcıların bu yönde gösterecekleri hassasiyet sahip oldukları ekipmana değer katarak cihaz ömrünü uzatmalarını sağlıyor.







Mitsubishi Electric Corporation Hakkında



Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com



* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.







Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında



Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık 2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de tanınıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com







Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Hakkında



Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi sistem klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su temini konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Isıtma ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri, klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekana uygun klima ve klimaya en uygun yeri tespit eden teknolojik keşif hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.

