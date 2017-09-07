KMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özpamukçu:

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Önder Özpamukçu, döviz kurlarındaki belirsizlik, işveren yükleri ve ithalat vergileri gibi nedenlerle yükselen maliyetler karşısında perakendecilerin yoğun şekilde verimlilik arayışına girdiğini söyledi.

KMD tarafından 3 Ekim'de dördüncüsü düzenlenecek "Perakende Teknolojileri Konferansı" öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Özpamukçu, döviz kurlarındaki belirsizlik, işveren yükleri ve ithalat vergileri gibi nedenlerle yükselen maliyetler karşısında perakendecilerin yoğun bir şekilde verimlilik arayışına girdiğini belirtti.

Teknoloji yatırımlarının bu çerçevede büyük önem taşıdığını vurgulayan Özpamukçu, yerel teknoloji firmaları tarafından geliştirilen çözümlerin perakendecinin ihtiyaçlarına uyum ve maliyet açısından öne çıktığını kaydetti.





- "Konferansta siber güvenlik konusu da işlenecek"





KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım da derneğin gündemini sektörün ve üyelerinin şekillendirdiğini, mobilyadan kozmetiğe, elektronikten kırtasiyeye kadar modern perakendenin pek çok kategorisinden üyeyi barındırdıklarını söyledi.

Bu çeşitliliğin ortak noktasında ise yoğun teknoloji kullanımının ve tüm yenilikleri yakından takip etme zorunluluklarının yer aldığını belirten Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"KMD olarak, bu noktadan hareketle perakende teknolojilerindeki gelişmeleri üyelerimizle buluşturmayı amaç edindik ve bu yıl Perakende Teknolojileri Konferansı'nın dördüncüsünü organize ediyoruz. Konferansımızda, perakendecilerle teknoloji girişimcilerimizi buluşturacağımız toplantılarımız, birbirinden yararlı teknoloji çözümlerini sahnede izleyeceğimiz çözüm oturumları, uzmanlarından trend ve gelişmeleri dinleyeceğimiz oturumlar ve e-ticareti tartışacağımız bir duayen panelimiz de olacak. Günümüzde her şey dijitalleşiyor, yoğun bir veri alışverişi var ve büyük veri kavramıyla her geçen gün daha da iç içe girdiğimiz ortamda bu kadar çok verinin güvenliğini sağlamak ve tehditlere karşı önlemler almak büyük önem taşıyor. Konferansta bu amaçla siber güvenlik konusu da işlenecek."





- "Elektronik ticarete perakendecilerin daha çok yatırım yapması gerekiyor"





KMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Gigin ise perakendenin dönüşümünde müşteri taleplerinin ve teknolojinin belirleyici olduğuna işaret etti.

Her kanaldan verilen hizmetin aynı kalitede olmasının önemine dikkati çeken Gigin, "Özellikle elektronik ticarete perakendecilerin daha çok yatırım yapması gerekiyor. Global elektronik ticaret perakendecilerinin Türkiye operasyonlarına başlaması rekabeti oldukça etkileyecek ve gerekli tedbirleri almazlarsa yerel oyuncuların zorlanabileceklerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.



