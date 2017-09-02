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KOAH hastası için seferber oldular

- Gaziantep'te, elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazı çalışmayan KOAH hastasının evine, bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ekiplerince jeneratör kuruldu - 73 yaşındaki hastanın oğlu Coşkun: - "Ekipler arızaya müdahale etmeden önce evimize jeneratör kurup, yaşanabilecek sıkıntının önüne geçti. Kendilerine minnettarız"

KOAH hastası için seferber oldular

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazı çalışmayan KOAH hastasının evine, bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ekiplerince jeneratör kuruldu.

İslahiye ilçesine 30 kilometre mesafedeki Karacaören Mahallesi'nde arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik olmadığı için mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Hatice Coşkun'un bağlı bulunduğu solunum cihazı çalışmadı. Bunun üzerine yaşlı kadının yakınları, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin arıza birimini arayarak yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye yönlendirilen ekip, önce KOAH hastası Coşkun'un evine jeneratör kurdu, ardından mahalledeki arızayı giderdi.

Basın mensuplarına, elektriklerin kesilmesi nedeniyle annesinin yaşadığı zorluğu anlatan Habip Coşkun, "Annem 7 yıldan bu yana KOAH hastası ve solunum sıkıntısı yaşıyor. Elektrik kesilmesin diye dua ediyoruz. Ekipler arızaya müdahale etmeden önce evimize jeneratör kurup, yaşanabilecek sıkıntının önüne geçti. Kendilerine minnettarız." dedi.


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İslahiyeJenaratörKOAH HastasıTEDAŞ
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