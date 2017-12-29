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Koalisyon güçlerinden BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörüne "tepki"

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in "Yemen'deki sivil ölümlerinden koalisyonu sorumlu tutan" ve Husileri "fiili otorite" olarak nitelendiren...

Koalisyon güçlerinden BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörüne

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in "Yemen'deki sivil ölümlerinden koalisyonu sorumlu tutan" ve Husileri "fiili otorite" olarak nitelendiren açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick'in "Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından son 10 günde düzenlenen saldırılarda en az 109 sivilin yaşamını yitirdiğini" söylediği ve Husileri "fiili otorite" olarak nitelendirdiği dünkü açıklamasına ilişkin "(McGoldrick) Yemen'deki darbeci milisleri meşrulaştırmaya ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam etmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Maliki, McGoldrick'in ifadelerini esef verici bulduğunu ve bunun İran tarafından desteklenen Husi yanlısı bir açıklama olduğunu savundu.

Söz konusu açıklamanın BM Güvenlik Konseyi kararları ile BM'nin açıklamalarına aykırı olduğunu öne süren Maliki, McGoldrick'in açıklamalarını kesin bilgilere dayandırmadığını iddia etti.

McGoldrick'in açıklamasının BM'nin inandırıcılığına zarar verdiğini ileri süren Maliki, "Yemen'deki insani yardım mekanizmasının yeniden gözden geçirilmesi" çağrısında bulundu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen'deki sivil ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği dünkü açıklamasında "Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından son 10 günde düzenlenen saldırılarda en az 109 kişi yaşamını yitirdiğini" belirtmiş, Husileri de "fiili otorite" olarak nitelendirmişti.

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