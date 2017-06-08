Koalisyon Suriye'de rejim yanlısı İHA düşürdü

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon El Tanf bölgesinde Suriye rejimi yanlısı güçlere ait iki taktiksel araca hava saldırısı düzenlediklerini ve koalisyon güçlerine ateş açan bir insansız hava aracını (İHA) da düşürdüklerini açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'tan video-konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlanan Ablay Dillon Irak ve Suriye'deki operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dillon, koalisyona bağlı güçlerin El Tanf yakınlarında tanımlanmış olan ayrışma bölgesi dışında devriye gezerken rejime ait olabileceğini düşündükleri bir İHA'nın saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Sözcü İHA'nın düşürüldüğünü aktardı.

Rejimle çatışma peşinde olmadıklarını ve devriye operasyonunu El Tanf bölgesinin güney ve doğusunda yapıldığını kaydeden Dillon "Rejim kuvvetleri uzun zamandan beridir ayrışma alanının kuzey batısındalar bizim devriye gezdiğimiz yerin tam tersi yönde." dedi.

İHA'nın ABD'nin MQ-1 Predator tipi İHA'larının ölçütlerinde olduğunu ifade eden Dillon İHA'nın nereden kalktığını ve ne amaçla bölgeye intikal ettiğini araştırdıklarını söyledi.

- İki taktiksel araç vuruldu

Albay Dillon ayrıca İHA saldırısından önce gün içerisinde ayrışma bölgesine giren iki rejim yanlısı silahlı pikap tipi aracın da koalisyon uçaklarınca vurulduğunu ifade etti.



Saldırıda birden fazla rejim yanlısı askerin ölmüş olabileceğini ifade eden Dillon, saldırının değerlendirilmesine devam edildiğini ifade etti.

Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan silahlı gruplara bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti.



- Rakka'da DEAŞ'a ait 20 bot imha edildi



Salı günü başlayan Rakka operasyonuna ABD'nin hava saldırıları ile destek verdiğini aktaran Sözcü DEAŞ militanlarını Fırat Nehri'nin güneyine geçirmek üzere olan 20 botun hava saldırılarında imha edildiğini dile getirdi.



Koalisyonun ayrıca hali hazırda Rakka operasyonuna destek olarak HIMARS roket sistemleri, Obüs topları ve Apache tipi helikopterlerle destek verdiğini belirtti.