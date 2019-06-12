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KOBİ'ler için çok önemli fırsat!

Türkiye’de ve dünyada değişen ticari anlayış, ticarette risklerin artması ve devlet destekli ticari alacak sigortasının sunulması ile birlikte “Ticari Alacak Sigortası”na yönelik talep son dönemde büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyüyen alacak sigortası sektörü küresel piyasalar için önemli bir yıl olması beklenen 2019’da da büyümesini sürdürecek.

KOBİ'ler için çok önemli fırsat!
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Alacak Sigortası Kobiler İçin Önemli Bir Fırsat

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılının başında devreye alınan KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası piyasaları rahatlatacak önemli bir çalışma. Yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan firmalar sağlanan bu destek ile yurtiçi satışlarından doğan vadeli alacaklarını sigortalatma imkânı buldu. Böylelikle firmalar tahsil edemediği alacaklar nedeniyle nakit akışının olumsuz etkilenme riskini minimize edebiliyor.

Türk Firmalarının Gereksinimlerine Göre Çözüm

Ticari alacak sigortası ve alacak tahsilat hizmetleri sunan İspanya merkezli Atradius Türkiye Genel Müdürü Taner Işık “2019 yılının ilk çeyreğinde alacak sigortasına yönelik talep büyük oranda arttı. Firmaların satışlarının azaldığı, finansmana ulaşımın görece zorlaştığı ve likidite sorununun arttığı dönemlerde alacak sigortası poliçesi bulunan şirketler güvenli ticaret yapmaya devam edebiliyorlar. Uzun vadede şirketlerin karlılığını korumaları yönünde de destek sağlayan ticari alacak sigortasının Türkiye’de daha çok şirket tarafından etkin bir şekilde kullanılması ve ürünün faydalarının aktarılması için çalışmalarımızı devam ettirirken, Türk firmalarının yerel ve global gereksinimlerini detaylı şekilde inceleyip onlara özel doğru çözümleri sunuyoruz. Örneğin, yeni pazarlarda müşteri kazanmak isteyen firmalara bir anlamda ihracat danışmanlığı yapıyoruz. Ticari alacak sigortası sadece bir sigorta ürünü olmanın dışında aynı zamanda bir risk yönetimi ve satış destek ürünü olarak da dikkat çekiyor. Tüm bu çalışmalar ve ürünün ticarette sağladığı faydaların ortaya çıkması ile birlikte ticari alacak sigortasına karşı ilgi ülkemizde her geçen gün artarak devam ediyor. Atradius olarak amacımız risk yönetimindeki bilinci artırarak iş ortaklarımızla birlikte güvenle büyümek. Atradius Türkiye olarak bu yıl Nisan sonu itibarıyla geçtiğimiz yıl aynı döneme kıyasla %61’lik büyüme gerçekleştirdik. Hedefimiz bu şekilde Türkiye ekonomisini desteklemeye devam etmek ” şeklinde açıklamada bulundu.
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KOBİAlacak Sigortası
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