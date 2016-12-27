İSTANBUL (AA) - Yazılımcı profesyoneller ve öğrenciler 48 saatlik Akbank-Vodafone KOBİ Hackathon’unda KOBİ’ler için dijital çözümler üretmek için yarıştı.

Banka açıklamasına göre Akbank ve Vodafone tarafından düzenlenen, profesyonel ve lise-üniversite öğrencilerinin katılımıyla KOBİ'lerin sorunlarına dijital çözümler üretilmesine yönelik "CODE:KOBİ; KOBİ’ler için büyümenin dijital kodları" başlıklı Hackathon sonuçlandı.

Hackathon’da yazılımcı ve tasarımcı profesyoneller ve öğrenciler KOBİ’lerin işlerini büyütmeleri ve verimliliklerini artırabilmeleri amacıyla, e-ticaret, sosyal medya, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları, tahsilat ve ödeme sistemleri gibi başlıklara odaklanarak dijital çözümler ve uygulamalar tasarladı.

KOBİ Hackathon’un ilgi gördüğüne dikkati çeken Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bireysel ve takım halinde katılınabilen Hackathon’a 400’e yakın başvuru olduğunun altını çizdi.

KOBİ’lerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmelerine de yardımcı olduklarını belirten Oğuz, "KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetleri geliştirmeden önce, mutlaka kendileriyle kurduğumuz yakın ilişkiler ile ihtiyaçlarını belirliyoruz. Hackathon başlamadan önce de bizim bu birikimlerimize dayanan önerilerimizi katılımcılarla paylaştık. Ayrıca yarışmacılar, davet ettiğimiz KOBİ müşterilerimizin iş hayatlarında teknolojik anlamda duydukları ihtiyaçları ilk ağızdan kendilerinden dinlediler." ifadelerini kullandı.

Hackathon'un, tüm dünyada yeni bir inovasyon platformu olarak hızla geliştiğini aktaran Oğuz, "KOBİ Hackathon’da da katılımcılarımız 'heyecan-rekabet-çaba-yaratma' duygularıyla projelerinin 'ilk satır ve son satır kodları'nı yazarak inovatif fikirlerini yarıştırdı. 14 yaşında dahi yarışmacımız vardı. Mobil bankacılık yalnızca bireylerin ihtiyaçları için önemli olmaktan çıktı, gelişen teknolojiyle birlikte KOBİ’lerimiz için de önemli bir noktaya geldi. Bu konunun bilincinde olan yarışmacılarımız da Hackathon’da en fazla mobil uyumlu projeler geliştirdi." açıklamasında bulundu.

Oğuz, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve sürdürülebilirlik açısından önemli konumuna işaret ederek, "Bu gerçekten hareketle dijital dönüşümde de KOBİ’lerimizin yanındayız. Bu etkinlik ile KOBİ’lerin sorunlarına çözüm bulunurken, girişimcilerin yaratıcı fikirlerinin de hayata geçmesi için fırsat yarattığımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- "Projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise ticaretin temelini oluşturan KOBİ'lerin dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde işletmelerin dijital haritasını çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ile bugüne kadar 44 bin şirketin Dijitalleşme Endeksini hesapladık ve dijital yol haritasını çizdik. Akbank’ın hizmet verdiği 1 milyonu aşkın KOBİ’nin dijitalleşmesi için işbirliği yaparak Vodafone Dijitalleşme Endeksi’nin özel bir versiyonu üzerinden Akbanklı KOBİ’lere dijitalleşme skor ve ihtiyaçlarını ücretsiz olarak tespit etme imkanı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Akbank'la iş birliğinin ikinci fazının KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunacak çözümlerin geliştirilmesini hedefledikleri KOBİ Hackathon olarak belirlediklerini aktaran Aksoy, "Genç yazılımcılar için önemli bir fırsat sunduğuna inandığımız bu değerli projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.





- En güncel teknolojileri kullanarak hazırladıkları uygulamalarda 29 farklı bankacılık API’si kullandılar





Açıklamada verilen bilgilere göre, Akbank ve Vodafone’un birlikte düzenlediği Hackathon’a 3 ya da 4 kişiden oluşan takımlar katıldı. Yarışmacı takımlar "proje demosu"nu 48 saatlik Hackathon süresince yazdılar. Yazılım geliştirmek için kullanılan araçlar, Akbank uygulama programlama arabirimleri (API) katılımcılara sunuldu ve yarışma başlamadan önce bu araçların kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Yarışmacılar en güncel teknolojileri kullanarak hazırladıkları uygulamalarda 29 farklı bankacılık API’si kullandılar. Teknik destek ekibi ile etkinlik boyunca yarışmacılara mentorluk hizmeti sunuldu.

Her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış jüri üyeleri belirlenen 97 yarışmacının takımını değerlendirerek yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsünü seçti. Jüri, fikrin özgünlüğü, iş/gelir modeli, kullanım kolaylığı, ticarileşme potansiyeli, API kullanımı gibi birçok kritere göre projeleri değerlendirdi.

Yarışmanın birincisi olan takıma 10.000 TL değerinde hediye çeki ve takımdaki herkese iPhone 7, ikinci takıma 7.500 TL değerinde hediye çeki ve takımdaki herkese Apple Watch Series 2, üçüncü takıma da 5.000 TL değerinde hediye çeki ve takımdaki herkese iPad Mini 4 verildi.

Yarışmanın birincisi takım, Inventarium adlı projesi ile KOBİ’ler için mobil ortama uygun envanter takibi sağlayan uygulama tasarladı. İkinci olan takım, Finance adlı projesi ile KOBİ’lere rakip ve müşteri analizi yaparak işlerini geliştirebilecekleri fırsatları gösteren bir uygulama hazırladı. Yarışmada üçüncü olan takım, KOBİCüzdan adlı projesiyle KOBİ çalışanlarının harcamalarının dijitalleştirilmesi, takibi ve raporlanması konularına çözüm önerisi geliştirdi.