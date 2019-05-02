İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milli teknoloji, güçlü teknoloji hedefimiz. Tam bağımsızlığımız için stratejik ürünlerin yerli ve milli olması gerekiyor ve bakanlık olarak bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) açıklamasına göre, derneğin “Büyük Türkiye için Üretmeye Devam” mottosuyla dördüncü defa gerçekleştirdiği "KOBİ'lerde Dijitalleşme ve E-ihracat" forumu, İstanbul Ticaret Odası iş birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.



Açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, etkinlikte "Milli Teknoloji Hamlesi’ başlıklı bir sunum yaptı.



Sunumunda dijitalleşmenin özünün rekabetçi başarıyı hayata geçirmekten geçtiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü hangi kaynaklarla gerçekleştirdiğimiz de çok önemli bir konudur. Yerli ve milli yazılım ve donanımlarla mı yoksa farklı kaynaklarla mı? Bu konu dijitalleşme kadar önemlidir. Yerli üretimle yüksek teknoloji ihracatındaki payımızı artırmamız gerekiyor. Milli teknoloji, güçlü teknoloji hedefimiz. Tam bağımsızlığımız için stratejik ürünlerin yerli ve milli olması gerekiyor ve bakanlık olarak bunun için çalışıyoruz. Stratejik ürün geliştirilmesinde savunma sanayi kadar finans, sağlık, enerji sektöründeki kritik ürünlerin yerli olarak üretilmesi de kritik rol oynuyor."





- "Paydaşların bir araya getirilmesini çok önemsiyoruz"





TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise söz konusu etkinliğin bir başlangıç olduğunu ve bunun yıl içinde hayata geçecek birçok etkinliğin bir lansmanı olduğunu dile getirdi.



Doğan, "Küresel ölçekte ekonomik daralmanın yaşandığı dünyada ülkemiz bir yandan bağımsızlık mücadelesi verirken, diğer yandan da büyümeye çalışıyor. Yeni ve büyük Türkiye vizyonunu hayata geçirmemiz için ekonomimizin güçlü olması gerektiğini biliyor ve güçlü ekonomi için de üreten iş dünyasının oluşması gerektiğine inanıyoruz. Ekonomimizin önceliklerini tespit etmek ve eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak için kamu-üniversite ve özel sektör taraflarındaki paydaşların bir araya getirilmesini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



2016 yılı itibarıyla e-ticaret işlemlerinin yüzde 44’ünün mobil cihazlardan yapıldığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:



"2016 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolar seviyesine (e-ticaret) ulaşmıştır. 2020 yılında ise bu rakamın 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Toplam hacmin yüzde 64’ünün ise gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılması öngörülmektedir. E-ticaret sektörüne katılan kullanıcı sayısının Güney Amerika, Afrika, Asya ve Pasifik kıtalarında 1 milyar kişiyi aşmış olması dikkat çekicidir. E-ihracat için gelecekte bu pazarlar ön plana çıkacaktır. Ülke olarak bu öngörüleri dikkatle değerlendirmek ve bu pazarlarda rekabetçi olacak stratejileri oluşturmak durumundayız."







- "Dijitalleşme ve e-ihracat devlet politikası olmalı"







İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da dijitalleşme ve e-ihracatın devlet politikası olarak yönetilmesi gerektiğini ifade etti.



Dijital çağın bir nimet ve fırsat olduğunu savunan Kuralay, "Eskiden küresel bir köy olarak tanımlanan ortam bugün küresel bir avuç, yani cep telefonu sürecine gelmiştir. Dolayısıyla, dijitalleşme ve e-ticaret yalnızca web sayfası kurmaktan ibaret olarak anlaşılmamalıdır. Yükselen kültürel değerlerimiz ile beraber dijital entegrasyonu tamamlamamız gerekiyor. Ülkemizde bu cevher mevcuttur. Teknolojiye değer katan bizleriz." ifadelerini kullandı.



Program "KOBİ'lerde Dijitalleşme ve E-ihracat" konulu panelle devam etti.

