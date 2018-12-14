"KOBİ'leri hem büyütüyoruz hem de dünyaya açıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mobilya ve kapı aksesuar ve donanımları alanında faaliyet gösteren Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Türkiye'de farklı sektörden çok sayıda KOBİ ile çalıştıklarını belirterek, "KOBİ'leri hem büyütüyoruz hem de küresel gücümüz sayesinde dünyaya açıyoruz. Türkiye'de 20'nin üzerinde KOBİ bizim aracılığımızla uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Uytun, sektöre yönelik geliştirdikleri çözümler ve faaliyetlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hafele'nin temellerinin 1923'te bir hırdavat dükkanı olarak atıldığını, bugün dünyada "modern hırdavatçı" olarak tanındıklarını anlattı.

Hafele zinciri içinde Türkiye'nin ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uytun, "Hafele Türkiye, küresel Hafele zincirinin dünya çapındaki 37 şirketi arasında büyüklük açısından ikinci sırada. Türkiye, aynı zamanda küresel Hafele Grubu'nun faaliyet gösterdiği 150 ülke arasında en yüksek ciroya sahip 5'inci ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Uytun, Türkiye'deki hızlı büyümenin, dünyanın dikkatini çektiğini aktararak, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz yıllarda Hafele ağı içinde belki de bir ilk yaşandı ve aralarında Gürcistan, Kıbrıs, Irak ve Suriye'nin bulunduğu 4 ülke Türkiye'ye bağlandı. İçinde bulunduğumuz sektör, ekonominin tüm alanlarına dokunan nitelikte. Onlarca farklı sektörden çok sayıda KOBİ ile çalışıyoruz. Portföyümüzdeki 150 bini aşkın ürünün tasarımı ve çizimlerini şirket bünyesinde yaptıktan sonra üretimini Türkiye'deki KOBİ'lere yaptırıyoruz. Yani KOBİ'leri hem büyütüyoruz hem de küresel gücümüz sayesinde dünyaya açıyoruz. Bu konuda çok başarılı örnekler var. Türkiye'de 20'nin üzerinde KOBİ bizim aracılığımızla uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor."

Uytun, tasarladıkları Tedarikçi Geliştirme Programı ile Türkiye'deki KOBİ'leri, bütün dünyaya malzeme üretecek kalite ve disipline ulaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Otomotiv ve tekstilde yaşanan üretim hamlesini kendi sektörlerinde üstlendiklerini belirten Uytun, "Bunun için de özel danışmanlar tuttuk ve gerçekten çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Ben ülkemiz için şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Yarının Çin'i Türkiye olacak. Türkiye olarak dünyanın üretim merkezi olabiliriz." dedi.







- "Hafele Concept'i 2019'da çok sayıda ülkeye yayacağız"





Hilmi Uytun, Türkiye'de konut sektörünün hızlı bir dönüşüm içinde olduğundan bahsederek, "Artık konut anlayışı değişti. Dün lüks olarak görülen birçok unsur, insan hayatının vazgeçilmezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

İnsanların artık evin içinde kullanılan malzemeye, hayatına katacağı değere ve sağlığına dikkat ettiğini vurgulayan Uytun, bu değişimin şirket olarak yeni arayışlara ittiğini, bu sayede 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda Hafele Concept'i geliştirdiklerini belirtti.

Uytun, Hafele Concept ile proje konutların mutfak, banyo, giyinme alanı, vestiyer ve kapılarına yönelik çözümler sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Konut konusunda ailede en belirleyici kişi kadın. Kadının en çok önem verdiği konu ise renk uyumu, kullanışlılık ve şıklık. Biz, Hafele Concept ile tasarlanan evlerde tüketicinin yaşam deneyiminin tamamına dikkat ediyoruz. Örneğin, mutfakta bel seviyesinin altındaki tüm dolapları dışarıya çekilebilir hale getiriyoruz. Mobilyalara ışık ve müziği entegre ettik. Küçük bir dolaba 50 ayakkabı sığdıran çözümler geliştirdik. Giyinme odalarında her ürüne özel bir alan tasarladık. Artık çoraplarınızı ve kravatlarınızı düzgün şekilde ve fazla yer kaybetmeden koyabileceğiniz çekmeceler var."

Hafele Türkiye olarak geliştirdikleri Hafele Concept'i 2019'da çok sayıda ülkeye yayacakları bilgisini veren Uytun, bunun doğrudan ve dolaylı olarak ülke istihdamına ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.



Ailelerin, rahat edebilecekleri küçük ev arayışı içinde olduklarına dikkati çeken Uytun, geliştirdikleri model sayesinde hareketli mobilyalar aracılığıyla 40 metrekarelik bir konutta 80 metrekarelik bir yaşam alanı algısı oluşturabildiklerini belirtti.

Uytun, büyük evlerde ise konutlardaki işlevselliği artırarak lüks algısının zirveye çıkmasına katkıda bulunduklarına değinerek, "Bu tür çözümlerimiz çok ilgi gördü, beklediğimizin çok üzerinde bir talep patlamasıyla karşı karşıya kaldık. Hem müteahhide katma değer yarattık hem de tüketici memnuniyetini artırdık." değerlendirmesinde bulundu.





- "Hafele Concept, artık perakende kanalında da tercih ediliyor"





Hilmi Uytun, geçen yıl toplam büyüklükleri 100 bin daireye denk gelen çok sayıda projenin örnek dairesinde yer aldıklarını, bu sayının 2019'da daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

Kentsel değil ama evsel dönüşüme imza attıklarını belirten Uytun, şunları kaydetti:

"Hafele Concept'i konuta ince ayar ya da Midas dokunuşuyla değer katan bir kavram olarak tanımlıyoruz. Bize en çok yöneltilen sorulardan biri şu: Hafele Concept ile bir konut tasarlanması durumunda maliyetler ne kadar artar?Burada net bir tutar vermektense ortalama bir rakam telaffuz etmekte yarar var. 20 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen bir rakamdan söz ediyoruz, ancak bu rakamlar hem evin daha hızlı ve yüksek fiyatla kiralanmasını sağlıyor hem de satış fiyatını artırıyor.

Proje kanalında başarısını kanıtlayan Hafele Concept, emlak sektörünün önemli oyuncularıyla yapılan iş birliği sonucunda artık perakende kanalında da tercih ediliyor. Türkiye çapında sayıları 80’i bulan Kalite Noktalarımız ve Hafele Concept üretici iş ortaklarımız aracılığıyla koleksiyonlarımız konutlarda da hayata geçiyor. Böylece projeler dışında tekil konut kiralama ve satışlarında da fark yaratıyoruz. Ayrıca üretici iş ortaklarımızın mağazalarının içindeki Hafele Concept deneyim alanlarıyla nihai tüketicilere daha çok noktada ve daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz."