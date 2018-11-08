Koç Holding'den 3,8 milyar lira net kar

İSTANBUL (AA) - Koç Holding, yılın 9 ayında 103,4 milyar liralık gelir, 3,8 milyar liralık da net kar elde etti.

Koç Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-eylül döneminde holdingin konsolide bazda gelirleri 103,4 milyar lira, net dönem karı da 3,8 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, ekonominin itici gücü olmaya devam ettiklerini belirterek, koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, kendilerini daha rekabetçi kılan yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı.

Kombine yatırımlarının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 6,4 milyar liraya yükseldiğini aktaran Çakıroğlu, "Son 5 yılda yaptığımız 35 milyar liralık yatırım, ülkemize duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir. Piyasadaki zorlu koşullara rağmen disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuzla başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Şirketlerimiz uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdü ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, zorlu piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracatla katkı sağlamanın önemine işaret ederek, Koç Topluluğu Şirketleri'nin başarılı ihracat performansıyla bu konuda önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.





Türkiye'nin ihracat şampiyonu Ford Otosan'ın 9 ayda toplam gelirlerinin yüzde 81'ini yurt dışı pazarlardan sağladığı bilgisini veren Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Ford Otosan'ın geleceği için çok önemli bir girişim olarak konumlandırdığımız Ford Trucks da yeni çekicisi F-Max ile ülkemizi gururlandıran uluslararası bir başarıya ulaştı. Yeni çekicimizle Ford Trucks'ın uluslararası pazarlarda büyümesini hızlandıracağız. 50. yılını kutladığımız Tofaş da benzer şekilde 9 ayda gelirlerinin yüzde 79'unu yurt dışı pazarlardan elde etti. Yılın aynı döneminde, Koç Topluluğu olarak Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 44'ünü gerçekleştirdik. Şirketlerimiz ile dış pazarlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor, ihracat performansımızla ekonomimize önemli katkı sağlıyoruz."





- "Uluslararası piyasalarda ülkemize ve bankamıza güveni teyit ettik"





Levent Çakıroğlu, beyaz eşya pazarında Arçelik'in yılın 9 ayında İngiltere, Romanya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede pazar payını artırdığına dikkati çekti.

Arçelik'in, Avrupa'da Beko markasıyla solo beyaz eşya pazarının lideri olduğunu aktaran Çakıroğlu, "Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz Arçelik Çerkezköy fabrikası tüketici elektroniği alanında ülkemizin son yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. 500 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamızda geleceğin televizyonları üretilecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Arçelik LG fabrikamızda açılışını yaptığımız Türkiye'nin ilk yerli ticari klima hattı, ticari klima segmentinde yerlileşme yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Bu tesisimizle ticari klimada yerli üretimin payının üç yıl içerisinde yüzde 25'e çıkarılmasını hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Çakıroğlu, bankacılık alanındaki gelişmeler hakkında da görüşlerini paylaşarak, "Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve bilançosunu daha da güçlendirmek için Yapı Kredi'nin sermayesini 4,1 milyar lira arttırdık. Bu, Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye artışı. Ayrıca bankamız geçtiğimiz günlerde sendikasyon kredisini de başarıyla yeniledi. Uluslararası piyasalarda ülkemize ve bankamıza güveni bir kez daha teyit eden bu gelişme ile 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağlanmış oldu. Diğer yandan enerji sektörüne yön veren Tüpraş, 3. çeyrekte tam kapasiteyle üretim gerçekleştirdi. Aygaz da pazardaki liderliğini koruyarak, toplam 852 bin tonluk yurt içi LPG satışına imza attı. Opet ise aynı dönemde Opet ve Sunpet markaları ile istasyon sayısını bin 605'e çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.







