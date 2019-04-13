"Koç İnovasyon Programı"na büyük ödül

İSTANBUL (AA) - “Koç İnovasyon Programı”, Türkiye’de ilk kez verilen “Kurumiçi Girişimcilikte En İyi Program” ödülüne layık görülürken, Koç Holding de üçüncü kez “Startup Dostu Şirket” ödülünün sahibi oldu.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Özyeğin Üniversitesi, Endeavor ve Startup dergisi tarafından düzenlenen ve Startup dünyasına yön veren şirketlerin ödüllendirildiği Türkiye’nin Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu.

2018 sonu itibariyle cirosu toplam 145 milyar TL’yi aşan 10 Koç Topluluğu şirketinin, Koç Üniversitesi ve Kuluçka Merkezi K-Works’ün katılımı ile yürütülen “Koç İnovasyon Programı”, Türkiye’de ilk kez verilen “Kurumiçi Girişimcilikte En İyi Program” ödülüne layık görülürken, Koç Holding de üçüncü kez “Startup Dostu Şirket” ödülünün sahibi oldu.

Corporate Startup Day kapsamında ödül töreni gerçekleşirken, ödülleri Koç Holding adına ödülleri İnovasyon ve Fikri Haklar Koordinatörü Murat Peksavaş aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Peksavaş, Koç İnovasyon Programı kapsamında bugüne kadar startup mantığıyla 500’ün üzerinde kurumiçi girişimci yetiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“İnovasyon, yeni iş fikirleri, teknolojik gelişmeler iş yapış şekillerini değiştirirken, rekabetçilik her geçen gün daha da önem kazanıyor. Doğru startup’lar dinamizmleri ile tüm şirketlere örnek olurken, kurumiçi girişimcilik de adeta çalışanların özgürlük alanına dönüşmüş durumda. Koç İnovasyon Programımız tam da bu noktada devreye giriyor. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz 500’ün üzerindeki kurumiçi girişimcimizden 4 bin 400 fikir topladık. 24 farklı hızlandırma programı yaptık, 155 farklı içi girişim projesine çalıştık, piyasaya çıkan 16 yeni ürün, hizmet ve iş modeli sayesinde 51 milyon TL yeni ciro yarattık. Buna ilaveten açık inovasyon çabalarımız çerçevesinde 522 startup’a dokunduk, bunların 49’u ile aktif iş birliği içerisindeyiz. Koç İnovasyon Programı çerçevesinde startup’larda aradığımız en önemli koşul, iş birliği kurduğu şirketin kısa ve orta vadede girmek istediği yeni iş alanlarında faaliyet göstermesi oluyor. Diğer taraftan startup’ın kurucu ekibi ve çalışanları da önemli bir seçim kriteri. Özellikle vizyoner, azimli ve bulunması güç olarak tabir edilen teknoloji bilgisine ya da know-how’a sahip olan ekipleri tercih ediyoruz.”







