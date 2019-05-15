Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Koç Topluluğu, "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" araştırmasına damga vurdu

- Yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları şirketi Aon Hewitt'in Türkiye'nin En İyi İş Yerleri araştırması kapsamında verdiği 18 ödülden 11'ini Koç Topluluğu şirketleri aldı - Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol: - "En doğru stratejilerin dahi, doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olmazsa planlandığı gibi hayata geçemeyeceğini ve başarılamayacağını biliyoruz. Bu nedenle de uzun vadeli planlarımızın kalbinde çalışma arkadaşlarımız bulunuyor"

Koç Topluluğu,
banner17

İSTANBUL (AA) - Yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları şirketi Aon Hewitt'in Türkiye'nin En İyi İş Yerleri araştırmasında, ödüle layık görülen 18 şirketten 11'ini Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu.

Koç Topluluğundan yapılan açıklamaya göre, Aon Hewitt tarafından işveren mükemmelliğini ölçümlendiği En İyi İş Yerleri araştırması kapsamında toplam 18 ödül verildi. Söz konusu ödüllerin 11'ine ise Koç Topluluğu şirketleri layık görüldü.

Türkiye'den 175 şirketin dahil olduğu araştırmada katılımcılardan iş yeri ortamı ve çalışan deneyimiyle ilgili geri bildirimler alınırken şirketler; bağlılık, liderlik, performans kültürü ve işveren markası endeksleri üzerinden sıralandı.

Ödül alanlar listesinde, Koç Holding'in yanı sıra Koç Topluluğu'ndan Bilkom, Demir Export, Entek, Ford Otosan, Koç Finansman, Otokoç Otomotiv, Setur Marinaları, THY Opet, Tofaş ve Vehbi Koç Vakfı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç Topluluğu'nun insan kaynakları uygulamaları ile uluslararası arenanın önde gelen ödüllerine layık görülmekten ötürü gurur duyduklarını dile getirdi.

Her yıl 2,5 milyona yakın iş başvurusu aldıklarını ve bünyelerine yılda 12-15 bin yeni çalışma arkadaşı katıldığını aktaran Akkol, şunları kaydetti:

"Çalışma ortamımızın değişime, iş birliğine ve yeniliğe açık bir yapıda olmasını sağlamak en önemli önceliğimizi oluşturuyor. Küresel vizyonumuzu da güçlendirmek hedefiyle, her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da yenilikçi bir yaklaşımla tüm süreçlerimizi tasarlıyoruz. En doğru stratejilerin dahi, doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olmazsa planlandığı gibi hayata geçemeyeceğini ve başarılamayacağını biliyoruz. Bu nedenle de uzun vadeli planlarımızın kalbinde çalışma arkadaşlarımız bulunuyor. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur' yaklaşımı insan kaynakları felsefemizin merkezini oluşturmaktadır."

Akkol, son 4 yılda çevik ve girişimci bir kültür için insan kaynakları süreçlerinde stratejik bir dönüşüm yaşadıklarına işaret ederek, "Bugün insan kaynakları uygulamalarımızın merkezinde eşitlik, gelişim ve yetenek unsurları yer alıyor. Topluluğumuz için en uygun ve nitelikli insan gücünü istihdam etmek, çalışma arkadaşlarımıza gelişimleri için imkan sağlamak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek en önemli hedeflerimizi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aon HewittKoç TopluluğuTürkiye'nin En İyi İş Yerleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5