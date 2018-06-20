İSTANBUL (AA) - Türkiye'de otomotiv sektörünün temellerini atan ve ülkenin en köklü şirketlerinden biri olan Otokoç Otomotiv’in 90'ıncı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatının 60'ıncı yıl dönümü, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir törenle kutlandı.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü otomotiv şirketi Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ankara’da Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 90'ıncı yılında, Türkiye otomotiv pazarından aldığı yüzde 8 pay, gerçekleştirdiği 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4 bine yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet gösteriyor.

Otokoç Otomotiv 2018 yılında 8,5 milyar lira ciro hedefliyor. Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında ilklere imza atarak sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Otokoç Otomotiv, bugün mobiliteyi temsil eden bir şirket olma misyonuyla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyor.





- Sektörde ilklere imza attı







1958 yılında Rahmi M. Koç’un iş hayatına ilk adım attığı şirket olan Otokoç Otomotiv merhum Vehbi Koç’un, 1928 yılında kamyon ve otomobil işlerinin hızlı büyüyeceğine olan inancıyla Ankara’da kuruldu. Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk faaliyeti olan Otokoç Otomotiv, kendi içinde Türk otomotiv tarihini de barındırıyor.

Koç Topluluğu Otomotiv Grubu’nun kuruluşu da Otokoç’a dayanıyor. Otomotiv sektöründe bugüne kadar önemli bir rol üstlenen şirket, sektörün montaj ve üretim sanayisine girmesine de öncülük etti.

Otokoç Otomotiv’in 90'ıncı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatına başlayışının ise 60'ıncı yılı Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı sıra Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar ile yurt içi ve yurt dışından iş dünyası temsilcileri katıldı.

Otokoç Otomotiv’de uzun yıllar emek vermiş değerli yöneticiler, başkanlar ve varislerine onur plaketlerinin takdim edildiği törende ayrıca Otokoç Otomotiv adına Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç tarafından Rahmi M. Koç’a 60'ıncı yıl plaketi takdim edildi.

1928 yılında, Anadolu’dan başlayıp, dünyaya yayılan Otokoç Otomotiv’in 90 yıllık hikayesi müziğin evrensel diliyle “Düşten Gerçeğe” isimli senfonik bir eserle anlatıldı. “Yılların ve Yolların Hikâyesi” adı verilen konserde ayrıca, Otokoç Otomotiv için İTÜ Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölüm Başkanı Oğuzhan Balcı tarafından senfonik olarak düzenlenmiş ulusal müziğimizin seçkin örnekleri de icra edildi.

Gecede, Görgün Özdemir tarafından Rahmi M. Koç’a 60 yıl hediyesi olarak minyatür sanatçısı Nilgün Gencer’in resmettiği “Sirrah-Zamanda Yolculuk” isimli minyatür eser takdim edildi. Yurt dışından katılan iş ortaklarının da Rahmi M. Koç’a plaket takdimi yaptığı gecenin sürpriz konuğu ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Sayın Rahmi M. Koç’un hayatı ile ilgili yaptığı sunumda davetlilere keyifli anlar yaşattı.





- “Müşterilerimiz velinimetimizdir”





Gecede konuşma yapan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, uluslararası bir yapı haline gelen bu köklü müessesede çok değerli isimlerin ve çok değerli yöneticilerin emek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"90 yıldır birlikte yaratılan ilkeleri, birlikte yaşatılan değerleri paydaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Öncülük ettiğimiz sektörlere yıllar içinde yön veren bütün o adımlar şimdi birer kilometre taşı. Bizler çok şanslıyız ki Koç Topluluğu’nun bir parçasıyız. Koç Ailesi ve Koç Holding bizleri her zaman desteklediler ve cesaretlendirdiler. Şirketimize 90 yıl boyunca emek vermiş olan çalışanlarımız ve yöneticilerimiz çok değerli katkıları ile Otokoç Otomotiv’in gurur dolu tarihini yazdılar. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile güvene ve gelişime dayalı iş birliğimiz hızlı büyümemizin itici gücü oldu."

Özdemir, 90 yıllık tarihlerinin daha birçok değişim, yenilik ve başarıyla dolu olduğunu vurgulayarak, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler de köklü tarihimizden aldığımız güç, inanç, azim, kararlılık ve ilk günkü heyecanla, daha çok araştırıyor, daha çok çalışıyor hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, geçmişlerinden aldığı emaneti yarattıkları yeni değerlerle, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak olduğunu belirten Özdemir, “Minnet ve saygıyla andığımız kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 'müşterilerimiz velinimetimizdir' ilkesi her daim yol göstericimiz oldu. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Koç Ailesi olmak üzere varlıkları ve destekleri ile yolumuzu açan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Şeref Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç’un iş hayatındaki 60'ıncı yılını kutlar, bu özel gecemize yurt içinden, yurt dışından katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ederim.” değerlendirmesinde bulundu.