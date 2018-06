Koç Üniversitesi 24’üncü yıl mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Hayat mücadeleden ibarettir', bunu sakın unutmayın. Ancak, bu gerçek sizi gereğinden fazla korkutmasın. Sizler Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi 2017-2018 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan bin 154 öğrenci, 24’üncü mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın katıldığı törenin, bu yılki konuk konuşmacısı New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton oldu.

Koç Ailesi, akademisyenler ve öğrenci ailelerinin hazır bulunduğu törenin açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Koç, üniversitelerinin temelini atan, Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’u anarak başladı.

Konuşmasına, 25 yıl içinde Koç Üniversitesi’nin elde ettiği büyük başarılarda önemli katkıları bulunan mütevelli heyeti üyelerine, mezunlara ve öğrencilere atıfta bulunarak devam etti.





- “Büyük Önder Atatürk’ün sözünü unutmayın; hayat mücadeleden ibarettir.”





Mezuniyeti, “İnsanın hayatında en güzel dönemlerden birinin ardında bıraktığı ve bir o kadar heyecan verici yeni bir safhaya geçtiği dönüm noktası” olarak tanımlayan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, şunları kaydetti:

“Hayatınızın bundan sonraki döneminde siz artık üniversitemizin adeta birer temsilcisi, olacaksınız. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Hayat mücadeleden ibarettir', bunu sakın unutmayın. Ancak, bu gerçek sizi gereğinden fazla korkutmasın. Sizler Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz. Sizler bugün, mezun olmanın ve yeni bir hayata başlamanın heyecan ve coşkusu içindesiniz. Bizler ise bir kez daha mezuniyet heyecanınıza ortak olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl, iyi yetişmiş genç insanları topluma kazandırdığımız için de bir o kadar mutluyuz.

Hepimize bu coşkuyu yaşatan Koç Topluluğu ve Üniversitemizin Kurucusu Merhum Vehbi Koç'u bu vesileyle saygı ve şükranla anıyorum. Kendisi üniversitemizin 4 Ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde şu sözleri dile getirmişti, 'Koç Üniversitesi'nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır. Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız.' Bu felsefenin hâlâ kat'î surette geçerliliğini koruduğunu ve bizim için de her zaman yol gösterici olduğunu belirtmek isterim. 4 Ekim 1993'ten bu yana geçen 25 yıl içinde, Koç Üniversitesi; kurulduğu zamanki vizyon ve hayallerin, çok daha fevkinde bir akademik kuruma dönüştü.”

Koç, gençleri yaptıkları her işte, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda demokrasiden ödün vermeden ilerleyen, Cumhuriyet’in temel ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için var gücüyle çalışan, sorumluluk ve görevlerinin bilincinde yetişmiş insanlar olarak görmeyi beklediklerini kaydetti.

Koç Üniversitesi'nin temellerini atarken, Atatürk'ün, "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…" sözünü şiar edindiklerini hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne mutlu ki 25 yılda çok mesafe kat ettik. Bugün üniversitemizin, ülkemizin en başarılı öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bir araya geldiği bir çekim merkezi olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bilimin ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarında öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin aldığı ödüller; uluslararası kuruluşlar tarafından üniversitemize sağlanan önemli tutarlardaki araştırma fonları; mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora programlarımız; araştırma merkezleri ve forumlar başarılı çalışmalarımızın göstergesi oldu.

Bu yıl mezun olan bin 154 öğrencimizle birlikte toplam mezun sayımız 13 bine ulaştı. Mütevelli heyetimize Mayıs 2018 itibarıyla üç yeni üye atandı. Bu isimlerden ikisi üniversitemizin mezunlarından Banu Vargı Tümay ve Nathalie Sutoyanof Suda. Üçüncü kişi ise Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’na layık görülen ilk isim olan UCLA'dan Prof. Dr. Aydoğan Özcan. Üçünün de bu özel günümüzde aramızda olmasından çok mutluyuz.”





- “Üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz”





Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise Koç Üniversitesi’nin ana felsefesinin öğrenciler için en özgür ortamı yaratmak olduğunu belirterek, “Biz üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz. Sizlerin başarılarınızla her zaman gurur duyacağız. Üniversitemizde aldığınız geniş tabanlı eğitimle meslek odaklı dersler yanında, insanı insan yapan bilgi ve birikimin çeşitli boyutlarını da tattınız. Sizler yarının düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, mühendisleri, hukukçuları, bilim insanları, doktorları ve sanatçılarısınız; kısacası siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz.” ifadelerini kullandı.

Merhum Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğüyle 1993 yılında kurulan Koç Üniversitesi’nin geldiği noktaya da değinen Prof. Dr. İnan, üniversitenin 25 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Prof. Dr. İnan, şunları kaydetti:

“Koç Üniversitesi olarak, zeki, donanımlı, aydınlık fikirli, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrencileri ve her biri alanında önemli araştırmalara imza atmış ve eğitimci kimlikleriyle başarılar elde etmiş öğretim üyelerimizle tüm dünyada saygınlığı kabul gören, haklı bir yer edinmenin gururunu taşıyoruz. Üniversitemizin bir sonraki 25 ve hatta 50 yılını belirleyecek atılımlarımızın ilk tohumlarını da son birkaç yıl içinde attık. Bilimsel araştırma programlarımız artık o denli hızla gelişiyor ki hem yeni öğretim üyesi hem de doktora öğrencisi alımlarımız büyük ivme kazandı. Öyle ki, ülkemizde bugün bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında Avrupa’dan en çok fon alan üniversite ve TÜBİTAK’tan da en çok proje desteği alan birkaç üniversiteden biri haline geldik.”





- "Üniversitelerin görevi karanlıkta delikler açmak"





Konuk konuşmacı olarak törene katılan New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton, “Koç Üniversitesi camiasının enerjisi, vizyonu ve merakı beni ziyadesiyle etkiliyor. New York Üniversitesi 187 yaşında, Yale 317, Oxford ise 850 yaşında. Ve şüphem yok ki Koç Üniversitesi’nin de bu denli uzun ve şanlı bir tarihi olacak. İskoç yazar Robert Louis Stevenson’a dair bir hikâyeyi hatırladım. 19. yüzyıl İskoçya’sında büyüyen Stevenson, her gece elinde bir merdiven ve bir meşaleyle sokak boyunca yürüyerek sokak lambalarını yakan lambacıyı izlermiş. Hikâyeye göre, bir akşam Stevenson’a nereye baktığını sormuşlar; Stevenson heyecanla, 'Şu adama bakın! Karanlıkta delikler açıyor' demiş. İşte üniversitelerin yaptığı budur: Karanlıkta delikler açmak." ifadelerini kullandı.

Hamilton, üniversitelerin, gerçekleri gün yüzüne çıkararak ve kanıta dayalı araştırmalar yürüterek gerçeğe ışık tutacağını belirterek, "İnsanlık deneyimini sanat ve edebiyatla aydınlatır. Derin ve incelikli düşünürler, çok yönlü liderler, beceri ve prensip sahibi profesyoneller yetiştirerek zamanımıza dair yeni kavrayışlar yaratır. Bizi yeni perspektiflerle ve yeni kültürlerle tanıştırarak bilginin, anlayışın ışığını yayar. Barışı ve şefkati büyütür. Üniversiteler, her geçen gün cehaletin, bağnazlığın, adaletsizliğin karanlığında delikler açar. Koç Üniversitesi, tam da bunu yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan okul birincisi Dağhan Carlos Edip Akkar ise “Bugün Koç 2018 mezunları olarak hayata atılıyor, geleceği yaratma vazifesini üst nesillerden devralıyoruz. Ben hepimiz adına, her alanda medeniyet ve bilim ışığını en önlere taşıyacağımıza, en ileri atılımları yapacağımıza ve geleceğin parlak Koç mezunlarına kusursuz örnekler olacağımıza eminim. Bu yolda, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok, 'yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” değerlendirmesinde bulundu.