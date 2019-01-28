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Koç Üniversitesi Yayınları'ndan "Süper Zekâ" kitabı

- KÜY, Nick Bostrom'un yazdığı "Süper Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler" adlı kitabı yayımladı

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan
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İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından "Bilim ve Teknoloji" kategorilerinde yayımlanan "Süper Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler" kitapseverlerle buluştu.

KÜY'den yapılan açıklamada, Nick Bostrom'un kaleme aldığı kitabın, Ferit Burak Aydar tarafından Türkçeye kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer hayvanların güçlü kasları ve pençeleri var, bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Genel zekâ bakımından sahip olduğumuz mütevazı üstünlük sayesinde dil, teknoloji ve karmaşık bir toplumsal örgütlenme geliştirmeyi başardık. Bu üstünlük, her kuşağın öncekilerin başarılarına yenilerini eklemesiyle zaman içinde daha da ilerledi. Bir gün insan beynini aşan makine beyinler yaratmayı başarırsak, o zaman bu yeni süper zekâ çok güçlü hale gelebilir.

Nasıl ki şu an gorillerin kaderi biz insanlara bağımlıysa, bizim türümüzün kaderi de makine süper zekâsının eylemlerine bağlı olabilir. Ancak bizim de bir üstünlüğümüz var: yapay zekâyı insanlar yaratacak. İnsani değerleri koruyacak bir tür süper zekâ yaratabiliriz. Bunu yapmak için kesinlikle güçlü bir nedenimiz olacaktır."

Bostrom'un, süper zekâ olasılığının sunduğu zorluğu ve buna en iyi şekilde nasıl yanıt verilebileceğini anlamaya çalıştığı belirtilen açıklamada, kitapta, insanlığın geçmişten bu yana karşılaştığı en büyük zorluğun bu olduğunun aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, zekânın doğasını detaylıca inceleyen bu kitabın, doğal ve yapay zekânın içeriğini ve sınırlarını kapsamlı bir şekilde sunduğu ifade edilerek, geleceğin belki doğal belki de yapay zekânın elinde olacağı ama zekânın evrendeki varlığını sürdürmesinin kesin olduğu kaydedildi.

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