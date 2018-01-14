Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Kocaeli Doğal Yaşam Parkı yeni misafirlerini ağırlıyor

- Kartepe ilçesinde binin üzerinde canlının yaşamasının planlandığı parka, 61 tür hayvan daha getirildi

Kocaeli Doğal Yaşam Parkı yeni misafirlerini ağırlıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin dönüm alanda yapım çalışmaları devam eden Avrupa'nın en büyük tabii hayatı koruma parkına, 61 türde hayvanın daha getirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Doğal Yaşam Parkı'nın farklı tür yabani ve evcil hayvana ev sahipliği yaptığı belirtilerek, dünyanın dört bir yanında yaşayan hayvan türlerinin parktaki özel alanlarına yerleştirildiği kaydedildi.

Parkın, hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığına işaret edilerek, çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilerin hayvanları tabii ortamında takip edebileceği anlatıldı.

Tabiatı bozmadan, geniş alanlara yayılan bir bahçe konseptiyle parkın hazırlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parka son olarak 61 farklı türde hayvan daha getirildi. Parkta, Madagaskar'ın meşhur lemurları, Amerika'nın ördeği, Çin'in kazı kendilerine yer buldular. Televizyonda belgesellerde izlediğimiz hayvanların pek çoğu bu parkta birkaç metre mesafeyle izlenebilecek. Çiftlik hayvanlarının da olacağı parkta, farklı iklimlerden gelen hayvanlar için uygun koşullar oluşturuluyor. Ayrıca akvaryum, botanik park ve kamp alanı da yer alacak. Ülkemizde bulunan hayvanat bahçelerinden daha farklı bir konseptte olan Doğal Yaşam Parkı, burada yaşayacak hayvanların habitatlarını korumayı hedef alırken, bulunduğu alanın fiziksel özelliklerinden de yararlanıyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Doğal Yaşam Parkı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5