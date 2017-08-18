Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandığı belirlenen 5 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul, Kayseri ve Nevşehir'de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla O.B, E.S, C.Z, M.M, S.Ç, A.B. ve M.E.Y. göz altına alındı.

Operasyon kapsamında sınır dışı edilmesi için işlemleri yapılan 5 yabancı uyruklu kadının, temizlik işlerinde çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği, pasaportlarına el konularak 4 bin dolar borçlandırıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürüldü.

Zanlıların iş yeri ve evlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, fuhuş bilgilerinin tutulduğu defterle yurtdışına yapılmış havalelerinin dekontları ele geçirildi.

Şüpheliler, "İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



