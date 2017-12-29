Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "hayali ihracat" ve "akaryakıt kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "hayali ihracat" ve "akaryakıt kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla biri kadın 10 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli, İstanbul ve Ağrı'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında bir holdingin sahibi R.E.K'nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



