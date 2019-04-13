Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı ANKARA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son radar verileri ve meteorolojik tahminler doğrultusunda önümüzdeki 2 saat...

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:22