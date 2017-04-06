Kocaeli ve Yalova'da fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.T, A.D, T.D. ile Moldova uyruklu R.D. isimli kadının, Karamürsel ilçesi ile Yalova'nın Altınova ilçesindeki evlerde, aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını tespit etti.

İlçelerde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerdeki aramalarda, dijital materyaller, ruhsatsız tüfek ve 23 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden R.D'nin yurt dışından düğün organizasyonlarında çalıştırmak vaadiyle getirdiği yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öğrenildi.

Şüpheliler, "küçük yaşta çocuğu fuhşa teşvik etmek", "çocuğun cinsel istismarı", "insan ticareti", "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yaptırıldığı belirtilen Moldova ve Kırgızistan uyruklu 4 kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.