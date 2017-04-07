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Kocaeli ve Yalova'daki fuhuş operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu kadın 4 kişi tutuklandı

Kocaeli ve Yalova'daki fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Karamürsel ile Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri yabancı uyruklu kadın 4 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Şüpheliler M.T, A.D, T.D. ile Moldova uyruklu R.D. isimli kadın, tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Karamürsel ile Yalova'nın Altınova ilçesindeki evlerde, aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda biri yabancı uyruklu kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Evlerdeki aramalarda, dijital materyaller, ruhsatsız tüfek ve 23 fişek ele geçirilmişti. Fuhuş yaptırıldığı belirtilen Moldova ve Kırgızistan uyruklu 4 kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

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FuhuşKocaeli
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