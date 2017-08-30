Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'nce denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde 10. Ereğli Balık Festivali gerçekleştirildi.

Etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde, yaklaşık 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı. Karamürsel Kaymakamı Narinoğlu ile Belediye Başkanı Yıldırım da vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yasağın kalkmasının ardından avlanacak balıkçılara kolaylık diledi.

Bu yıl 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na rastlaması dolayısıyla Ereğli'deki balıkçıların 4 Eylül gecesi denize açılacağını ifade eden Yıldırım, balıkçıların 4 Eylül sabahının ilk ışıklarında halde mezat yapacağını bildirdi.