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Kocaeli'de 115 kişi boğulmaktan kurtarıldı

- KOSKEM ekipleri, bayram tatili boyunca, Kumcağız sahilinde 56, Cebeci sahilinde 51, Karamürsel Altınkemer plajında 3 ve Bayramoğlu sahilinde 5 olmak üzere, boğulma tehlikesi geçiren 115 kişiyi kurtardı

Kocaeli'de 115 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 115 kişinin hayatını kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca il genelinde 8 bölgede yaklaşık 170 kişiyle sahillerde görev yapan KOSKEM ekiplerinin, Kurban Bayramı'nda denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Bayram tatilinin 10 güne uzaması ve aşırıcı sıcaklar dolayısıyla yoğunlaşan sahil bölgelerinde vatandaşların can güvenliği için çalışmalara devam edildiği vurgulanan açıklamada, bayram tatili boyunca Kumcağız sahilinde 56, Cebeci sahilinde 51, Karamürsel Altınkemer plajında 3 ve Bayramoğlu sahilinde 5 olmak üzere, 115 kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi.

Ayrıca 63 vatandaşa ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KOSKEM'e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00-18.00 arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde, cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak, boğulma vakalarını gözlemliyorlar."

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BoğulmaKocaeliKOSKEM
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