Kocaeli'de 2017'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2017'de yapılan operasyonlarda 1 ton 668 kilogram eroin, 2 ton 998 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Aksoy, valilikte düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki küreselleşme hareketleri ve sınırların sanal bir çizgi haline dönüşmesinin, bağımlılık yapıcı yasal olmayan madde kaçakçılığının sadece ülke sorunu olmaktan çıkıp, uluslararası suç türüne dönüşmesine neden olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin bu transit geçişte önemli bir kent olduğunu ifade eden Aksoy, güvenlik birimlerinin bu anlayış içinde çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Aksoy, iç göç, hızlı kentleşme, düzensiz nüfus artışı, karmaşık nüfus yapısı ile küreselleşmeden kaynaklanan nedenlerin uyuşturucuya bulaşmada etkili olduğunu dile getirerek, Kocaeli Valiliği olarak Uyuşturucu Eylem Planı'nı revize ederek uygulamaya soktuklarını bildirdi.

- "Uyuşturucu yaygınlaştı' gibi bir sonuca varmak yanlış olur"



Uyuşturucuyla etkin bir mücadeleyi ve yeni insanların buna bulaşmasını önlemeyi amaçladıklarını anlatan Aksoy, "Narkotim" projesi kapsamında, il merkezinde sokakta aktif olarak 25 personelle görev yapan 8 ekibe, 3 motorize ekibin de dahil olduğunu belirtti.

Aksoy, hem İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktararak, "Uyuşturucu madde imal ve ticaretini kapsayan TCK'nın 188. maddesi kapsamında yapılan mücadelede 2016'da 296 olay varken, 2017'de 377 olay ortaya çıkarılmış. Yüzde 27,36'lık artış söz konusu. Kullanan veya bulunduran kişiler noktasında 2016'da 952 işlem, geçen yıl da bin 313 işlem yapılmış. Yüzde 37,92'lik artış gerçekleşmiş. Özellikle hint keneviri yetiştirilmesine ilişkin 2016'da 28, 2017'de de 55 olay ortaya çıkarılmış. Orada da yaklaşık yüzde 96'lık artış olmuş. Yakalanan kişi sayısına baktığımızda 2016'da bin 799 kişi, 2017'de 2 bin 566 kişi yakalanmış. Yüzde 42,63'lük bir artış söz konusu" dedi.

Uyuşturucu operasyonlarında 2016'da 311, geçen yıl da 477 kişinin tutuklandığını belirten Aksoy, "Tutuklanan kişiler itibarıyla yüzde 53'lük artış söz konusu. Bu artışları iyi tahlil etmemiz lazım. 'Uyuşturucu yaygınlaştı' gibi bir sonuca varmak yanlış olur. Burada eğer güvenlik birimleri titiz çalışmışsa uyuşturucuyu yakalarlar. Titiz çalışma olmazsa 'uyuşturucu yoktur' diye bir yanılgı olur. Bu miktarda uyuşturucunun ele geçirilmesinin güvenlik birimlerimizin başarısı olarak değerlendirilmesi gerekir ve bu konuya verilen önemi ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.





- 2017'de 158 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Vali Aksoy, 2016'da 1 ton 252 kilogram, geçen yıl da 1 ton 668 kilogram eroin ele geçirildiğini ifade ederek, bunun da yaklaşık yüzde 33'lük bir artışa isabet ettiğini bildirdi.

Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Esrara baktığımızda 2016'da 880 kilogramken, 2017'de 2 ton 998 kilogramlık bir artış bu da yaklaşık yüzde 240'lık bir artışa isabet etmektedir. Kannobinoidde 2016'da 7 kilo 608 gramken, 2017'de 10 kilo 486 grama çıkmıştır, yüzde 37'lik bir artış söz konusudur. Uyuşturucu hapta yoğun çalışmayla önemli mesafeler alındı. 2016'da 7 bin 524 uyuşturucu hap ele geçmişken, 2017'de bir milyon 681 bin 138 uyuşturucu hap ele geçmiştir, bu oldukça yüksek bir orandır. Kokainde düşüş var, 6 kilo 128 gramdan, 81 grama düşmüştür. Metamfetaminde de 107 gramdan 4 kilo 988 grama yükselmiştir. Ciddi bir yakalanma gerçekleşti. Afyon sakızında sadece 2017'de 14 kilogramlık yakalanma söz konusudur. 2016'da 10 bin 443 kök hint keneviri, 2017'de ise 22 bin 500 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Bu maddelerin yakalanması güvenlik birimlerimizin başarılı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu noktaya gelmiştir. 2017 yılında yaklaşık 158 milyon lira değerinde bir uyuşturucu maddeyi arkadaşlarımız bu çalışmalarla yakalayarak imha edilmesini sağlamışlardır."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan da katıldı.