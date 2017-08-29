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Kocaeli'de ABD ve Avustralyalı cankurtaranlara eğitim

- KOSKEM, iki ülkeden gelen Uluslararası Sörf Cankurtarma Birliği ekiplerine cankurtaranlık eğitimi verdi

Kocaeli'de ABD ve Avustralyalı cankurtaranlara eğitim

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Kazaları Engelleme Merkezince (KOSKEM), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avustralya’dan gelen Uluslararası Sörf Cankurtarma Birliği (ISLA) ekiplerine eğitim verdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AFKOM) bağlı KOSKEM tarafından, İzmit Körfezi ve Kandıra sahillerinde gerçekleştirilen program bir hafta sürdü.

Programda, ekipman seçimi, istasyon kurulumu, dalgalı denizde yüzme teknikleri, kurtarma teknikleri, kazazedeye yaklaşma, olay yeri yönetimi, rip (çeken akıntı) gibi konularda teori ve uygulamalı eğitim verildi.

ISLA ekibi üyeleri, Kocaeli'de gördükleri eğitimden memnun olduklarını ve tecrübe edindiklerini ifade etti.

KOSKEM'e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Belediye ve STK bünyesinden katılan 170 kişilik ekip, sahillerde görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar, denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyor.

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